Frattesi e non solo: Inter-Juve anche sul mercato

La sfida fra Inter e Juve si sposterà presto dal campo al mercato: tanti gli obiettivi comuni, a partire da Davide Frattesi

Frattesi può lasciare il Sassuolo quest’estate: su di lui ci sono già l’Inter e la Juve. E così il derby d’Italia, anche in tempi di incetezze economiche e societarie, può di nuovo infammare il mercato. Dal campo, quindi, la sfida eterna fra nerazzurri e bianconeri evolverà in qualcosa di più sottile. Ci si prepara a una battaglia di calciomercato.

Sia l’Inter che la Juve vogliono Davide Frattesi, ma entrambe non sono in grado di affrontare le pretese economiche del Sassuolo. Vincerà chi saprà inventarsi la trattativa più flessibile. L’Inter punta a un prestito con riscatto condozionato mettendo sul piatto una decina di milioni subito più altri dieci e qualche contropartita. La Juve potrebbe provare a prendere il centrocampista subito con 15 milioni più bonus e un paio di calciatori che piacciono a Carnevali.

Su Frattesi c’è anche la Roma, che ha già un mezzo accordo sia con il Sassuolo che con il giovane. Ma anche ai giallorossi mancano i fondi per chiudere l’affare. In questo senso a fare la differenza può essere la volontà del calciatore. E la Champions diventa così una discriminante fondamentale. La Juventus potrebbe essere penalizzata anche dalla UEFA e vedersi negare l’accesso alle coppe per la prossima stagione. L’Inter, invece, sta rischiando in Serie A, allontanandosi troppo dal quarto posto.

Inter e Juve, parte la battaglia per Frattesi

I bianconeri devono anche capire cosa accadrà a Rabiot. E in ogni caso hanno bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri, teoricamente, sono coperti: l’unico addio sicuro è quello di Gagliardini a zero. Ma nelle ultime settimane si è parlato spesso anche della cessione di Brozovic. Se il croato dovesse davvero partire, Marotta proverebbe a insistere su Frattesi. Altrimenti si ragionerà quasi esclusivamente su parametri zero. Pereyra dell’Udinese è il nome caldo. Dovesse lasciare Brozovic, Calhanoglu sarebbe impiegato stabilmente in regia e all’Inter servirebbe una mezzala. E Frattesi è il nome più interessate in circolazione.

Juve e Inter si affronteranno anche su alcuni nomi per l’attacco. A entrambe piace Thuram, anche se i nerazzurri sembrano in vantaggio. Un’altra punta che interessa sia a Milano che a Torino è Retegui. L’argentino lanciato da Mancini nell’Italia sembra al momento più vicino all’Inter, ma gli osservatori bianconeri credono che possa essere un buon affare.

Per la difesa il giocatore da contendersi è il giovane Scalvini. Anche in questo caso il prezzo è caro. Poi sarà lotta vera per i laterali. Sulle corsie entrambe le squadre hanno bisogno di prendere qualcuno. Sulla destra, la Juve sembra in vantaggio su Holm dello Spezia. Per qualità-pezzo, è il giocatore che convince di più.

Terzini, attaccanti e altre occasioni di mercato

L’Inter, invece, punta di più sul mercato estero, avendo da tempo messo da parte la pista che porta a Mazzocchi della Salernitana. Per il fronte mancino, invece, nerazzurri e bianconeri guardano con sempre più interesse al nome di Carlos Augusto, dal Monza.

Quest’anno, oltre a Thuram, ci sono a disposizione molti parametri zero interessanti. Firmino, Kroos, Aouar, Gundogan, Asensio, Kanté, Tielemans e Benzema… Marotta segue soprattutto il brasiliano del Liverpool, mentre la Juventus potrebe provare a corteggiare Kroos.

Rimanendo sulle opportunità a zero, si guarda anche in casa dell’Eintracht Francoforte, dove presto si libererà N’Dicka. Il giovane difensore mancino di nazionalità francese serve più alla Juve che all’Inter, ma anche i nerazzurri lo seguono. Il colpo, però, sarebbe a zero solo in teoria, questo perché bisognerebbe pagare una grossa commissione agli agenti per averlo.