Agenti furiosi, finisce fuori rosa: tentativo Inter post Correa

Il centravanti argentino sembra non avere chance di permanenza in nerazzurro per la prossima stagione e spunta l’alternativa dalla Premier League

Joaquin Correa, il punto interrogativo dell’Inter in questa stagione. Nelle svariate occasioni avute per dire la sua il centravanti argentino non ha soddisfatto le attese. Salvo per quei casi sporadici in cui è entrato sul terreno di gioco con un piglio diverso e ha messo a segno almeno una, due reti nella stessa partita.

Per Simone Inzaghi questo è sinonimo di grande incostanza. Esattamente ciò che non può permettersi l’ambiente nerazzurro in questo delicatissimo momento della stagione in cui, piano piano, ci si avvicina alla fine delle ostilità e i punti da recuperare in classifica sono ancora troppi per aspirare alla qualificazione in Champions League. Perciò Correa verrà impegnato fino a giugno come pedina alternativa all’attacco composto da Lautaro e Dzeko, anche se il buon Lukaku dell’ultima uscita contro l’Empoli lascia ben sperare che la Lu-La possa ricomporsi presto alle stesse condizioni del passato. Anche nel caso del belga, però, la dirigenza nerazzurra dovrà fare diverse considerazioni in estate. Perché il rientro al Chelsea imporrà a Todd Boelhy di cercargli una nuova sistemazione lontano da Londra. E l’Inter rappresenterebbe ancora una volta l’opzione migliore. Intanto per il collega argentino c’è il campionato de La Liga sullo sfondo, con il Siviglia che resta in pole per la sua acquisizione. L’idea è che possa lasciare Appiano Gentile non necessariamente dietro operazione a titolo definitivo, ma a mezzo di un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Calciomercato, Orsic opzione post Correa: il responso nerazzurro

Al posto di Correa, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta resta improntato su un profilo di prospettiva come Marcus Thuram. A prescindere da quest’ipotesi concreta, ci sarebbe anche il profilo di Mislav Orsic a stuzzicare l’ambiente di Viale della Liberazione grazie ai movimenti di mercato della sua entourage.

Quest’ultimo, compagno di nazionale di Marcelo Brozovic, aveva già concretizzato il proprio trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Southampton lo scorso gennaio. In Inghilterra è però presto finito fuori rosa al netto di una sola presenza in campionato. Per questo motivo il calciatore è finito nuovamente sul mercato delle grandi, con il Galatasaray che resta favorita per l’acquisizione del suo cartellino. La strada che porta in nerazzurro è dunque di difficile percorrenza, specie perché non rappresenta la vera priorità in corsa in queste ore. La sua impostazione tecnica, in ogni caso, potrebbe tornare utile a Inzaghi – o chi prenderà il suo posto – non soltanto come rifinitore ma anche esterno d’assalto.