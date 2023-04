Vogliono Dimarco: proposta di scambio folle da Madrid

Sul tavolo dell’Inter può spuntare fuori una bozza di scambio alquanto allettante. Il diretto interessato piace molto anche al Barcellona ma per averlo occorrerebbe disfarsi di Dimarco

Ciò che ha colpito maggiormente in queste ultime due stagioni, è stata senz’alcun ombra di dubbio la crescita costante avuta da Federico Dimarco, laterale mancino che dopo aver compiuto tutta la trafila del settore giovanile dell’Inter, ed essere stato girato per anni qua e là in prestito, è poi tornato a Milano diventando un titolare assoluto della ‘Beneamata’.

A differenza della passata stagione, in cui cui Dimarco si era messo in evidenza più da braccetto difensivo che da esterno sinistro a causa dello spaventoso rendimento avuto da Ivan Perisic un solo anno fa, il forte laterale ‘made in Italy’ è riuscito in quest’annata a diventare uno dei maggiori punti di forza della squadra di Inzaghi confezionando non soltanto tantissimi cross di qualità ma anche mettendo a referto, per giunta, 4 reti e 7 assist.

Ecco, di questo se ne sono accorti non soltanto la maggior parte dei club italiani, ma anche tante e tante altre società estere, Atletico Madrid in primis. I ‘Colchoneros’, infatti, osservano da un bel po’ di tempo il classe ’97 non avendo, al difuori di Ferreira Yannick Carrasco, vere e proprie alternative sull’out mancino.

E’ vero. Eccezion fatta per il laterale belga, c’è anche Sergio Reguilon: calciatore approdato meno di 12 mesi fa a Madrid tramite la via del prestito annuale, ma che sino a questo momento della stagione non ha affatto convinto il tecnico Diego Simeone a puntare su di lui. Proprio per questo motivo, ecco che dalle parti della Spagna potrebbe prendere piede questa iniziativa di mercato che avrebbe letteralmente del clamoroso.

Calciomercato Inter, l’Atletico non molla Dimarco: occhio allo scambio con Carrasco che piace anche al Barça

Se c’è un calciatore dell’Inter a cui l’Atletico Madrid si è particolarmente detto interessato in tutti questi ultimi mesi, Marcelo Brozovic a parte, quello è sicuramente Federico Dimarco.

Ciò che ha impressionato gran parte della dirigenza spagnola, e non solo, in tutti questi ultimi mesi è stata la capacità di adattamento mostrata da parte del classe ’97 nel riuscire ad ambientarsi perfettamente nel ruolo di quinto a tutta fascia ritagliandosi, inoltre, il proprio posto da titolare a discapito di Robin Gosens, anche lui cresciuto ugualmente rispetto ai mesi iniziali.

Per il resto, non si può far altro che ammetterlo. Vista e considerata la scadenza presente nel contratto di Yannick Carrasco, fissata quest’oggi a giugno 2024, il forte esterno belga può seriamente arrivare a dare il proprio addio da Madrid già nel corso della prossima estate. Proprio per tale motivo, oltre a piacere particolarmente al Barcellona, l’ex Monaco potrebbe finire per essere proposto all’Inter in cambio di Dimarco data la mancanza di alternative che i nerazzurri possiedono là davanti. Fa male dirlo, ma è così. Al momento la ‘Beneamata’ non dispone di alcun singolo elemento in grado di saltare l’uomo.

Quale sarebbe l’unico ed il solo ostacolo di questa potenziale operazione? Se non altro, il fatto che Carrasco beneficia attualmente di un contratto da circa 7,5 milioni di euro a stagione…Quest’oggi fin troppi per l’Inter. Ad ogni modo, sarebbe uno scambio del tutto alla pari in quanto, bene o male, sia l’uno che l’altro dispongono di una valutazione da circa 25 milioni di euro, con la differenza che Dimarco possiede quattro anni in meno rispetto al belga.