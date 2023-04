Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

È di nuovo tempo di derby d’Italia. Inter e Juventus si sfideranno stasera per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023: ecco dove vedere la partita in tv e le probabili formazioni

Dopo l’1-1 dell’andata, una sfida caratterizzata da numerosissime polemiche e dai soliti veleni, Inter e Juventus si affronteranno stasera 26 aprile 2023 per giocarsi un posto in finale di Coppa Italia. Quali saranno le formazioni in campo e su che canale sarà possibile seguire la diretta tv della sfida?

La partita Inter-Juventus avrà inizio alle ore 21:00. Dopo le due sfide in campionato, entrambe vinte di bianconeri, e l’andata all’Allianz Stadium di Torino, terminata sull’1-1 e con l’espulsione di Lukaku dopo l’esultanza rivolta contro gli ululati razzisti di alcuni tifosi juventini, è finalmente giunto il momento della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per indirizzare su una strada più positiva la stagione.

L’Inter, dopo i numerosi scivoloni in Serie A, punta tutto o quasi sulle coppe (la Coppa Italia e la Champions). La Juventus, ancora incerta sul proprio destino a causa delle critiche questioni giudiziarie legate ai filoni delle plusvalenze e degli stipendi, vuol vincere la Coppa Italia e l’Europa League per superare un momento di grande delusione sportiva e societaria.

Sia per l’Inter che per la Juventus è fondamentale raggiungere un posto in finale di Coppa Italia, l’importante partita in programma allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio prossimo. Chi la spunterà?

Inter-Juventus, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia

Dopo troppi risultati negativi consecutivi, i nerazzurri sono tornati alla vittoria in campionato con lo 0-3 sul campo dell’Empoli, grazie a una doppietta di Lukaku e al terzo goal di Lautaro. La Juve viene invece dalla sconfitta interna contro il Napoli, maturata nel recupero.

Per arrivare alle semifinali la squadra allenata da Allegri ha eliminato il Monza (2-1) agli ottavi e la Lazio dell’ex Sarri (1-0) ai quarti. L’Inter, che è l’ultima trionfatrice della Coppa, ha superato prima il Parma (2-1 dopo i tempi supplementari) e poi l’Atalanta (1-0). Juventus-Inter è stata anche la finale della scorsa edizione della coppa. La partita finì 2-2 al 90′, poi arrivò la doppietta di Ivan Perisic nei tempi supplementari che consegnò l’ottavo trofeo della storia alla formazione interista.

L’Inter dovrebbe schierare Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, poi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, infine Dezko e Lautaro Martinez in attacco. L’unico dubbio di Inzaghi riguarda il partner del Toro in attacco: dovrebbe partire Dzeko, più adatto a giocare contro squadre chiuse come la Juve, ma c’è Lukaku che scalpita. Inzaghi non può mandare in campo lo squalificato Handanovic, ma ha invece a disposizione il belga, graziato dalla FIGC.

Per la Juventus dovrebbero giocare Perin fra i pali, Bremer, Bonucci e Danilo nei tre dietro, De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, Di Maria e Milik in attacco. Per Allegri sono indisponibili Cuadrado, squalificato, Kean e Vlahovic infortunati.

Dove vedere la partita in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al termine di un’edizione ridotta del tg satirico Striscia la Notizia. La telecronaca del ritorno della semifinale di Coppa Italia sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento.

Il match sarà disponibile anche in streaming sul servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l’app e il sito. Per accedere al servizio basta registrarsi e selezionare l’evento alla sezione dirette.

Anche il nostro sito fornirà una diretta testuale della sfida, e a termine del match commenterà la partita con i voti ai calciatori. La partita è importante, e farà bene all’Inter giocarla in casa. Ci si aspetta un Meazza pieno e un tifo infuocato.