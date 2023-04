Marotta prima di Inter-Juve: “Inzaghi? C’è un aspetto negativo”

By

Le parole dell’Ad nerazzurro prima del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

“È una stagione che stiamo vivendo nella pienezza totale. L‘obiettivo quarto posto è un traguardo molto importante per l’economia della società ma anche per il prestigio“. Così Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, il derby d’Italia che stasera mette in palio la finale di Coppa Italia.

INZAGHI – “Se è stato promosso? Non siamo a scuola, c’è piena fiducia nel nostro allenatore – ha risposto l’Ad nerazzurro al microfono di ‘Mediaset’ – L’aspetto negativo sono i risultati in campionato, ma bisogna valutare l’annata nella sua interezza. Ad oggi il suo lavoro è positivo”.

‘GRAZIA’ LUKAKU – “Gravina ha preso una decisione molto saggia – ha sottolineato Marotta – c’è un regolamento di condotta etico-sportiva a cui tutti i protagonisti di una partita si devono attenere. Lui meglio dall’inizio? Questo genere di partita possono anche andare oltre i novanta minuti, è giusto che l’allenatore gestisca in maniera ponderata i suoi giocatori a disposizione. Se partisse dall’inizio troverebbe una carica diversa, ma è un professionista e anche a gara in corso dimostrerà di essere all’altezza del ruolo per motivazioni e capacità tecniche”, ha concluso Marotta.