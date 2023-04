Svolta inattesa: Dumfries ceduto, accordo per l’erede

L’Inter pare aver trovato una prima intesa per il sostituto dell’olandese. E’ emerso fuori che i nerazzurri e l’altro club in questione hanno già raggiunto un accordo verbale. Affare da 15 milioni

Se c’è un club che nel corso dei prossimi mesi è chiamato ad attuare una vera e propria rivoluzione sul mercato, quello è sicuramente l’Inter. Ormai non c’è nemmeno da nasconderlo. I nerazzurri sono, infatti, prossimi a mettere in atto tutta una serie di cambiamenti e, momentaneamente, non c’è neanche un solo reparto che resterà privo di stravolgimenti. Ci spieghiamo meglio.

Così come difesa e attacco cambieranno in maniera netta, anche centrocampo – e per giunta la porta nerazzurra – saranno soggetti ad alcune variazioni. Eccezion fatta per Handanovic e Onana, con quest’ultimo che essendo stato rilevato a zero potrebbe finire per dire addio dopo una sola stagione per via della ricchissima plusvalenza che può arrivare a regalare all’intera società, l’altro principale partente – ammesso e concesso che abbia ancora qualche altro club pronto a corteggiarlo – resta senz’alcun ombra di dubbio Denzel Dumfries.

A differenza di quanto accaduto nella seconda parte della passata stagione – dove arrivò peraltro a totalizzare 5 reti e 7 assist – l’olandese, una volta di rientro dal Mondiale, ha fatto una fatica clamorosa nel corso di quest’annata. A certificarlo ulteriormente, è proprio il fatto che il classe ’96 si era, letteralmente, visto soffiare il posto da titolare da Matteo Darmian, scalato poi a sua volta in difesa a causa dell’infortunio rimediato da Milan Skriniar e che lo ha già costretto a terminare la stagione ricorrente in netto anticipo.

Vista, dunque, la necessità nutrita da parte dell’Inter di dover fare a tutti i costi cassa, ed il rendimento sottotono dell’ex Psv, i nerazzurri hanno poi così deciso di porre immediatamente Dumfries sul mercato. Chi però al suo posto? E’ questo ciò che si sono domandati anzitempo Marotta e Ausilio, dirigenti appartenenti allo staff societario della ‘Beneamata’ che, eccezion fatta per le candidature di Cuadrado, Malo Gusto e tanti e tanti altri profili, hanno posto inoltre sul proprio taccuino un altro indiziato. Il nome è quello di Tajon Buchanan: laterale destro di attuale proprietà del Club Brugge: club con cui, a quanto pare, i nerazzurri avrebbero già trovato una prima intesa per far sì che l’esterno canadese arrivi a trasferirsi a Milano già nel corso della prossima estate.

Calciomercato Inter, accordo verbale trovato assieme al Brugge per Buchanan: 15 milioni per chiudere

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal portale belga ‘HLN’ nelle ultime ore, l’Inter ha già trovato una prima intesa assieme al Club Brugge per l’approdo di Tajon Buchanan a Milano, tutto questo a partire dalla prossima stagione.

Si legge, infatti, che i nerazzurri hanno già raggiunto un accordo verbale assieme ai belgi per far sì che l’esterno canadese arrivi a percorrere la tratta Bruges-Milano già nel corso di quest’estate che, di giorno in giorno, si avvicina sempre più. Entrando ancor più nel dettaglio, infine, il sito belga riferisce inoltre che la cifra sulla quale questa presunta operazione di mercato dovrebbe chiudersi è di 15 milioni di euro circa.

Chiaramente, al momento non è stata posta alcuna firma nero su bianco…Anche se la testata online ‘NHL’ – che vi menzioniamo nuovamente – pare non aver nutrito alcun dubbio sul fatto che i due club hanno, prematuramente, raggiunto un accordo verbale per Tajon Buchanan: esterno classe ’99 che ha già messo a referto 1 rete e 6 assist in stagione, oltre ad aver ben figurato al cospetto della Nazionale canadese nel Mondiale disputatosi in Qatar tra novembre e dicembre 2022.