Affare da 100 milioni: la Pulce fa un favore all’Inter

Un complicato affare da 100 milioni che coinvolge il Barcellona e la Pulce argentina potrebbe favorire l’Inter sul mercato

Messi, in scadenza con il PSG, vorrebbe tornare al Barcellona. E il Barcellona, ovviamente, è pronto a riaccogliere subito la Pulce. L’ostacolo principale è di natura economica. Il Barça è in difficoltà con il FFP e con i troppi esuberi da piazzare per pareggiare il bilancio. Il presidente del club catalano Joan Laporta starebbe comunque lavorando sodo per trovare una soluzione. In Spagna parlano di un accordo fra la Pulce e Laporta già all’indomani della vittoria dell’argentino nel Mondiale in Qatar.

Messi ha discusso un paio di volte con il PSG per un possibile rinnovo, ma senza mai trovare un accordo. Ma sembrava chiaro già da tempo che sarebbe andato in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione con il Paris Saint-Germain: tutti puntavano e puntano ancora su un suo ritorno in Catalogna. Ma l’affare è complicato. L’operazione, a fronte degli elevatissimi costi per l’ingaggio della Pulce, richiederebbe infatti circa 100 milioni di euro dal mercato in entrata.

E dato che prima di spendere il Barcellona è obbligato a incassare, il club dovrà al più presto piazzare i tanti esuberi in giro per l’Europa, in modo da raggiungere la cifra necessaria al pagamento dell’ingaggio di Leo Messi. Qui entra in gioco l’Inter, che dal Barcellona potrebbe presentarsi per concludere un po’ di affari a basso costo.

100 milioni per la Pulce: il Barça pronto a vendere mezza squadra

Il Barcellona non vede l’ora di riabbracciare il suo ex capitano a costo zero. E ha già un piano per far entare prima di agosto 100 milioni di euro nelle casse. Si parla di cinque calciatori da sacrificare, più tanti altri di cui sbarazzarsi in un modo o nell’altro.

Secondo El Nacional, il Barça sarebbe pronto a vendere subito i tre attaccanti che nell’ultima stagione non hanno pienamente convinto: Raphina, Ansu Fati e Ferran Torres. Ma per raggiungere quota 100 milioni, bisognerà piazzare anche altri calciatori. Nella fattispecie gli altri due maggiori indiziati per una cessione sono Eric Garcia e Franck Kessié.

Sull’ex Milan ci sono varie squadre di Premier ma c’è anche l’Inter. E da qualche giorno sembra essersi inserita anche la Juventus. Fino a qualche settimana fa, però, sia Kessié che il club avevano fortemente negato la possibilità di una separazione. Tutto è cambiato proprio in ottica dell’ingaggio di Messi. Pare infatti che il Barcellona abbia chiesto a vari calciatori di ridursi l’ingaggio per la prossima stagione. E Kessié sarebbe tra quelli che hanno risposto con un secco no alla pretesa della proprietà.

Messi sblocca la cessione di Kessie?

Cosa sta succedendo? Secondo calciomercato.it, oer favorire il ritorno di Messi al Camp Nou, il Barcellona potrebbe sciogliere ogni riserva sulla cessione di Franck Kessié. Non si parlerebbe più, come scorso gennaio, di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato interessa ancora a Xavi, ma le trattative starebbero al momento procedendo su binari separati.

L’indizio che rende l’ipotesi di una cessione di Kessié più concreta è la novità che riguarda l’ingaggio dell’ivoriano. Non è un buon segno, quel che è successo fra l’ivoriano e la dirigenza. Se di fronte alla richiesta fatta dal Barcellona di ridursi lo stipendio e andare incontro alle esigenze del club nell’ambito del fair play finanziario imposto dalla Liga, l’ex Milan ha davvero rifiutato la proposta, è ora lecito parlare di una crepa.

E l’Inter potrebbe dunque farsi avanti per accogliere il centrocampista. Prima di tutto facendolo sentire importante. Kessié sta soffrendo proprio per questo al Barça: credeva di poter essere un protagonista, e invece non è mai riuscito a fare la differenza e a trovare continuità in maglia blaugrana.