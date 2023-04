Cifra spaventosa, PIF all’assalto dell’Inter

Il piazzamento in Champions è ormai una prospettiva sempre più concreta per il Newcastle: PIF si prepara a una spesa di mercato eccezionale prendendo d’assalto alcuni interisti

In Inghilterra scrivono che il Newcastle, qualora dovesse giocare nella prossima Champions League, potrebbe permettersi un mercato faraonico. PIF ragiona di un budget di spesa anche superiore ai 200 milioni, cifra che potrebbe determinare l’assalto a vari campioni nerazzurro. Piacciono Brozovic, Lautaro e Barella. Le Magpies potrebbero rivoluzionare tutta l’ossatura della squadra, con un grande colpo in porta, uno in difesa, due a centrocampo e uno in attacco.

Intanto, però, in Gran Bretagna si parla di uno scandalo politico. Cioè di forti pressione del Governo inglese, all’epoca guidato dal premier Boris Johnson, dietro la trattativa per il passaggio di proprietà del Newcastle alla cordata guidata dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita.

La notizia è riportata da The Athletic, che parla di numerose mail partite da esponenti di Whitehall verso i maggiori dirigenti della Premier League, ovvero coloro che avevano deciso di bloccare l’affare fino all’ottobre del 2021. Già nel giugno del 2020 alcuni funzionari del Governo avevano però deciso di nominare una figura di loro fiducia per seguire da vicino l’iter decisionale della Premier e avvantaggiare PIF.

Alla fine la Premier League ha deciso di aprire a PIF, in cambio di una promessa non formale: quella secondo cui il fondo sarebbe stato completamente autonomo rispetto al Governo della Arabia Saudita. Questo era il problema principale, l’ingeranza saudita sullo sport inglese. Ma Johnson, a quanto pare, faceva il tifo per PIF, e alla fine è riuscito a chiudere la querelle

PIF può spendere: il Newcastle all’assalto dei campioni dell’Inter

Finora il Newcastle ha potuto spendere relativamente poco, per via dei limiti imposti dal FFP. Ora, con il piazzamento in Champions a un passo, tutto cambia, e PIF potrà fare la voce grossa. Sembra che i dirigenti del club seguano da tempo Lautaro Martinez, che considerano l’attaccante più completo in circolazione. Ultimamente, poi, avrebbero manifestato anche interesse per Marcelo Brozovic, che l’Inter non considera incedibile. I nerazzurri dovrebbero chiedere intorno ai 35 milioni per il croato. Una cifra che PIF considera più che abbordabile.

L’altro obiettivo è Barella. E qui, per sbaragliare la concorrenza, il Newcastle potrebbe anche sparare altissimo: 80 milioni. Ma se davvero, come scrivono in Inghilterra, la cifra da spendere per il prossimo mercato, senza considerare le cessioni, è di 200 milioni, non dovrebbero esserci praticamente limiti.

PIF è pronto a dominare il prossimo calciomercato: vuole far grande il Newcastle. Secondo quanto riportato da vari tabloid inglesi, il fondo pubblico di investimento saudita avrebbe snobbato l’opportunità di acquisire il 30% dei Red Devils per 700 milioni, preferendo puntare sul Newcastle. L’intenzione di PIF è sempre stata quella di costruire quasi da zero, e ora è arrivato il momento dell’assalto.

Mohammed Bin Salman Al Saud, il numero uno del fondo, è concentrato al 100% sul rilancio del Newcastle. E il fondo ha già fatto sapere di star studiando un nuovo investimento nel calcio. Niente Inter, però. L’ad del fondo ha parlato dell’acquisto di società minori in Europa. Squadre di seconda o terza divisione, per intenderci.