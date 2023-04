Barella è tornato super: offerta monstre dalla Premier

Il centrocampista nerazzurro fa gola a tante grosse realtà inglesi ma il sogno è uno soltanto, ecco quanto offrono all’Inter in vista della sessione estiva

Una stella che torna a rifulgere di luce propria e non di quella che per diverso tempo ha dovuto riflettere da parte di altri. Nicolò Barella ha ripreso il proprio posto nel firmamento internazionale, a suon di grandissime prestazioni.

La solita grande spinta offensiva, l’attenzione in fase di non possesso, la grinta e le poche sbavature. Anche caratteriali. Quelle che forse, dopotutto, lo hanno davvero limitato in questa stagione. Perché la sua qualità è indiscussa, ma andava valorizzata nel modo giusto. E in questo merito anche del lavoro di Simone Inzaghi il quale, senza dare nell’occhio, lo ha rimesso a regime. Con costanza e positività. Senza permettere alle critiche e le voci di corridoio di fare breccia nello spogliatoio.

Ora Barella ha dato il proprio contributo sia nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League con un grandissimo gol ai danni del Benfica, ma anche fornendo l’assist decisivo a Federico Dimarco nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Insomma due partite preziose per l’intero movimento nerazzurro, rese tali anche grazie a lui. E inevitabilmente questo genere di sussulti fanno tremare anche il mercato delle grandi.

Calciomercato, Barella piace da matti in Premier: 85 milioni per convincere l’Inter

Si era parlato del Real Madrid di Carlo Ancelotti, da sempre molto interessato al suo profilo. Ma chi potrebbe seriamente tornare alla ribalta nelle prossime settimane è il Liverpool di Jurgen Klopp. Un club piuttosto lontano dai fasti di qualche stagione fa, bisognoso di forze fresche soprattutto a centrocampo. A fronte di qualche uscita ritenuta indispensabile dalla direzione tecnica.

Il calcio evolve e cresce, con lui i calciatori invecchiano. Il capitano Jordan Henderson reggerà ancora per poco i colpi della Premier, mentre Naby Keita è destinato ai saluti. Barella sarebbe soltanto la ciliegina sulla torta. Un regalone immenso. Al giusto prezzo. L’Inter, secondo ‘Sportmediaset’, non avrebbe alcuna intenzione di scendere sotto gli 85 milioni di euro per il suo cartellino. Ma difficilmente qualsiasi tipo di offerta verrà accettata. Sia per l’indispensabilità della sua figura nell’ambiente, sia per la stessa volontà del calciatore di non allontanarsi da Milano. Ha espressamente dichiarato di essere felice dove si trova adesso e continuerà in nerazzurro ancora per molto. L’Inter respira.