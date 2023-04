Dall’Inter all’Atletico: è tutto fatto, accordo e firma a zero

Il difensore saluterà il Leicester City al termine della stagione come da contratto e Simeone non perde tempo nel raggiungere l’accordo, Inter tagliata fuori subito

La partenza ravvicinata di Milan Skriniar al termine del proprio contratto con l’Inter, a seguito di una stagione travagliata non soltanto per via delle grandi incomprensioni maturate con la dirigenza nerazzurra nel periodo delle trattative sul rinnovo ma anche per gli acciacchi fisici che ne stanno ancora compromettendo l’utilizzo da parte di Simone Inzaghi, metterà a dura prova l’organigramma societario di Steven Zhang.

Le risorse economiche su cui può contare il presidente nerazzurro sono sicuramente migliori rispetto a quelle passate, ma la strada verso la redenzione è ancora molto lunga. Sicuramente i ricavi derivanti dal progresso in Champions League aiuterà a stanziare nuovi fondi sul fronte mercato, così da lasciare nelle mani di Giuseppe Marotta il pieno controllo dei movimenti in entrata per tamponare anche l’uscita di Skriniar in futuro. Partendo infatti dal presupposto che il rinnovo di Stefan de Vrij e il riscatto di Francesco Acerbi siano due mosse necessarie a prescindere da come andranno gli eventi, resta da colmare un grosso buco difensivo. Nel corso delle ultime settimane sono stati analizzati almeno una decina di profili piuttosto eterogenei per caratteristiche tecniche e condizioni d’ingaggio. Alcuni di questi hanno un costo non indifferente sulle proprie spalle, dovuto soprattutto alle richieste dei rispettivi club; altri sono invece in scadenza di contratto e ricevono continuamente nuove offerte. Un caso è dato da Caglar Soyuncu, centrale turco in uscita dal Leicester City a giugno.

Calciomercato Inter, addio la pista Soyuncu: ha raggiunto l’accordo in Spagna

Quest’ultimo era stato indicato come una delle alternative per la difesa nerazzurra di provenienza Premier League assieme a Victor Lindelof, eppure non è stato mai davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra perché la sua preferenza e quella del suo agente era tutt’altra.

Come dimostrato dagli ultimi contatti diretti con il direttore Andrea Berta, l’Atletico Madrid ha convinto Soyuncu a sposare il progetto tecnico di Diego Simeone, prossimo alla riconferma per l’ultimo anno di contratto coi ‘Colchoneros’. Questa mossa è considerata ormai definitiva, mancherebbe soltanto la firma per sugellarla. Anche per i madrileni, infatti, è emergenza difesa: l’uscita di Gimenez (altro indiziato per l’Inter, ndr) o Savic complicherebbe il cammino in Europa.