L’Inter cambia: Thiago Motta e la ‘rivelazione’ da 15 milioni

Il potenziale traghettatore di Inzaghi potrebbe finire per portare con sé un big in caso di approdo sulla panchina nerazzurra. Il nome è alquanto allettante e non riguarda questa volta Orsolini

Se c’è un allenatore, su tutti, ed eccezion fatta per la neo rivelazione Palladino del Monza, che ha certamente sorpreso in questa stagione di Serie A, quello è sicuramente Thiago Motta.

Una volta subentrato a stagione in corso sulla panchina del Bologna, il tecnico italo-brasiliano è stato non soltanto in grado di trascinare fino a questo momento la squadra emiliana sino all’ottava posizione in classifica – dove, inoltre, dopo la penalizzazione inflitta ai danni della Juventus era finita, addirittura, a pari punti assieme ai bianconeri – ma anche di farle esprimere un certo tipo di calcio che, ad essere sinceri, in pochi avevano fatto prima d’ora in questo campionato (tolta chiaramente qualche altra società).

Se c’è, infatti, un altro motivo per il quale Thiago Motta era e resta, tutt’ora, accostato con insistenza all‘Inter, quello è, se non altro, per il fatto di aver sfoggiato fuori, ancora una volta, tutte le sue grandissime doti interpersonali: le quali gli consentono, di volta in volta, di interloquire nel miglior modo possibile assieme alla propria, ed attuale, società di appartenenza. Per il resto, oltre ad aver dato una vera e propria identità di gioco alla sua squadra – dove non si è sentita nemmeno, se non in minima parte, l’assenza di un calciatore del calibro di Arnautovic – l’ex nerazzurro ha anche contribuito, a tutti gli affetti, alla crescita costante di alcuni suoi interpreti di gioco.

Pensiamo, ad esempio, ad un giocatore come Stefan Posch, all’epoca sconosciuto, e che ora ha già totalizzato 24 presenze, 5 reti e 2 assist alla sua prima esperienza in Serie A, pur essendo un difensore. Quello dell’austriaco, però, non è il solo ed unico caso. C’è, infatti, un altro tesserato del Bologna che in tutti questi ultimi mesi si è messo in grandissima evidenza assieme alla squadra emiliana. Stiamo parlando di Lewis Ferguson: calciatore rivelazione dei rossoblù che, volendo, potrebbe anche finire per essere ‘sponsorizzato’ da Thiago Motta stesso in caso di suo approdo futuro all’Inter.

Calciomercato Inter, col potenziale subentro di Motta si può pensare anche all’innesto della rivelazione Ferguson

Immaginatevi di trascorrere gli ultimi sei anni della vostra vita in un campionato di livello inferiore così come quello scozzese per poi cambiare aria e trasferirvi, successivamente, in Italia senza avvertire grandissime difficoltà sin da subito, cosa che è invece accaduta ad alcuni potenziali ‘crack’ strapagati come Charles De Ketelaere, giusto per fare un esempio.

E’ il caso di Lewis Ferguson: centrocampista di attuale proprietà del Bologna che, oltre ad aver agito in tutti questi ultimi mesi sia da mezz’ala che da trequartista, è anche stato in grado di regalare non soltanto diverse giocate di ottima qualità ma di confezionare, inoltre, 4 gol. Ad essere sinceri, infatti, visto il suo più che discreto rendimento, quello del classe ’99 è un nome che era finito per essere accostato in tutti questi ultimi mesi anche a Milan e Juventus.

A distanza di un po’ di tempo, però, è proprio da qui che si potrebbe anche incominciare ad immaginare un suo potenziale e futuro approdo all’Inter. Sarebbe, infatti, nel momento in cui Thiago Motta dovesse seriamente fare ritorno a Milano – questa volta in vesti da allenatore, e ammesso e concesso che tutto ciò succeda – che l’ex Aberdeen potrebbe finire per essere consigliato direttamente dal tecnico italo-brasiliano all’intera dirigenza nerazzurra.

Un’operazione di mercato che, perlomeno ad oggi, non ha ancora preso vita ma che potrebbe iniziare a finire sulla bocca di tanti per via del fatto che Ferguson vanta una valutazione attorno ai 10 milioni di euro: cifra del tutto appetibile anche per la ‘Beneamata’.