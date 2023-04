DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Lazio di Sarri nella 32esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Lazio a San Siro nel lunch match domenicale valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio punti importanti nella corsa alla Champions che sarà arbitrata da Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla bella vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus che li proietta alla finalissima contro la Fiorentina per difendere il titolo vinto lo scorso anno, vogliono dare seguito alla vittoria della settimana scorsa sull’Empoli per avvicinarsi al quarto posto. Dall’altra i biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, vogliono rialzare la testa dopo il ko casalingo contro il Torino e centrare una vittoria per rinviare la festa scudetto del Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, intervallate dal momentaneo pareggio di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.