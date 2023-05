Grande stagione ma niente Inter: “Lui alla Juventus”

La grande rivelazione di questa Serie A, che continua a restare nel mirino dell’Inter, rischia seriamente di far meta in quel di Torino nella prossima estate. C’è l’annuncio a sorpresa

Tra le più grandi sorprese di questa Serie A, eccezion fatta per l’ormai conosciutissimo Kvicha Kvaratskhelia, figurano anche tantissimi altri calciatori che, a differenza dei numerosi flop quali De Ketelaere, Jovic e tanti altri, sono stati in grado di fornire un grandissimo apporto alla propria squadra. Su tutti emerge, però, in particolar modo come club, il Monza: società che nell’arco di quest’annata ha avuto, sostanzialmente, due volti.

E’ stato, infatti, dal momento in cui Raffaele Palladino si è seduto sulla panchina dei ‘brianzoli’ che proprio questi ultimi sono riusciti a confezionare tantissime vittorie abbinando, peraltro, qualità e quantità alle proprie prestazioni…Talvolta battendo anche squadre del calibro di Fiorentina, Inter e Juventus, quest’ultima sia all’andata che al ritorno. In quel 3-5-2 utilizzato ad inizio stagione dall’ex tecnico Stroppa, esonerato poi nello scorso settembre, si è successivamente passati a questo 3-4-2-1 che l’ex calciatore del Genoa predilige attualmente e che, ad essere sinceri, ha già fornito grandissime garanzie.

Pensiamo, ad esempio, al rendimento tutt’altro che indifferente che gente, all’epoca sconosciuti, come Patrick Ciurria e Carlos Augusto sono stati in grado di offrire sin qui. Proprio quest’ultimo si è, infatti, consacrato come il miglior difensore dal punto di vista realizzativo di questa edizione di Serie A: totalizzando, non a caso, già 6 reti e 5 assist, il tutto alla sua prima stagione trascorsa nel massimo campionato italiano.

A onor del vero, il suo rinnovo incerto – con tanto di contratto che quest’oggi detiene una validità sino a giugno 2024 – e le sue prestazioni del tutto in salita, hanno fatto sì che diverse big italiane arrivassero a porre il difensore in questione nel proprio mirino, vedasi i casi di Inter e Juventus. Nel frattempo, prima di aprire un’altra ed ulteriore parentesi sul suo futuro, ecco che a parlare del suo momento di forma – e non solo – è stato lo stesso laterale brasiliano in prima persona al termine del match giocatosi nello scorso venerdì sera contro lo Spezia, dove il forte classe ’99 è andato, peraltro, nuovamente a segno.

Carlos Augusto al termine di Spezia-Monza: “Bado più all’oggi, adesso penso solamente al presente”

Il forte laterale di attuale proprietà dei ‘brianzoli’ – in scadenza nel 2024, lo ribadiamo nuovamente – Carlos Augusto ha parlato in diretta al termine di Spezia-Monza ai microfoni di ‘Dazn’ esprimendosi su diversi temi in particolare.

“Stiamo facendo bene, ma ciò che dobbiamo fare è ragionare di partita in partita. Ci tengo anche a ringraziare i nostri tifosi che sono sempre qui a supportarci. Dopo quella scommessa fatta con Ciurria dopo la sosta, dove avevamo pattuito di dover fare 5 gol e 5 assist ciascuno, ora mi sono posto l’obiettivo di pensare solamente al presente. Io sono un ragazzo che bada maggiormente all’oggi. Adesso sono qui con la testa a Monza e spero di continuare a fare bene in queste ultime uscite“.

Volendoci addentrare ancor più nel filo del discorso però, data anche e soprattutto l’importantissima stagione che il forte laterale brasiliano ha disputato sin qui, urge dover aprire ugualmente una minima parentesi sul futuro di Carlos Augusto…E questa volta, ad averlo fatto, è stato proprio un ex calciatore del passato, il quale si è sostanzialmente sbilanciato appieno sull’avvenire del classe ’99.

Floccari: “Carlos Augusto giocatore dalle qualità superiori. Lo vedrei bene alla Juve”

L’ex calciatore della Lazio, quest’oggi opinionista sportivo, Sergio Floccari è intervenuto in diretta dagli studi di ‘Dazn’e lo ha fatto esprimendosi sullo straordinario momento di forma di Carlos Augusto, parlando inoltre di quello che potrebbe essere il suo futuro.

“Questo è un giocatore che sta mostrando di essere superiore, sia dal punto di vista tecnico che fisico. E’ in grado di abbinare la giusta intensità ad un’ottima lucidità sin dal primo minuto al 90′. E’ questo ciò che sorprende, ha un passo del tutto differente. Dove lo vedrei meglio? Premesso che i giocatori forti stanno bene in tutte le squadre, dove vi sarebbe inoltre una maggiore pressione, lo vedrei bene alla Juventus“.