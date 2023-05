Opzione reale per la Juve, ma attenzione all’Inter: le ultime su Tudor

Il grande ex etichettato come papabile bianconero dai francesi de ‘L’Equipe’, lui segnalato anche come potenziale sostituto di Inzaghi

Quando è stato assegnato alla panchina dell’Olimpique Marsiglia in sostituzione dell’ex Jorge Sampaoli, le speranze dell’ambiente francese non erano certamente tanto alte. Igor Tudor è stato semplicemente bravo a sfruttare tutte le carte a disposizione. Con ingegno, tattica e sacrificio.

Ha rivalutato giocatori che in squadra avrebbero avuto i giorni contati, ha dato fiducia a chi – come Alexis Sanchez – era arrivato come ruota di scorta dopo una stagione complicata all’Inter. E proprio sotto la sua guida, il cileno è oggi una delle rivelazioni migliori del campionato di Ligue1. Miglior marcatore della squadra, seconda in classifica alle spalle del PSG di Christophe Galtier. La cura ha funzionato e Tudor non può che essere soddisfatto del processo di evoluzione dell’OM, tornato ai livelli di un tempo. Con lui la qualificazione alla prossima edizione di Champions League è matematica e anche la dirigenza marsigliese ha voglia di investire ancora per donargli buone basi per il futuro. Sempre che le attenzioni della Serie A non diventino qualcosa di concreto.

Calciomercato, anche Tudor in lista Inter: minaccia dalla Juventus

Secondo ‘L’Equipe’, Tudor è infatti una delle opzioni migliori per la Juventus nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse salutare in estate. E questa potrebbe non essere soltanto l’unica pista possibile. Perché il suo nome figura anche nella lista dell’Inter, qualora la panchina non dovesse essere riconfermata a Simone Inzaghi al netto di una stagione complicata ma tutto sommato positiva.

Tudor ha infatti buona capacità comunicativa e sa tenere unito lo spogliatoio, oltre al fatto che riesce a lavorare con i giovani permettendo loro una rapida valorizzazione a livello nazionale. Come se non bastasse, anche le pretese economiche non sono delle più elevate. Una notizia che fa certamente comodo a chi come l’Inter non può permettersi di spendere grosse cifre, specie per un allenatore. Quella per Tudor resta però soltanto una mera suggestione. Thiago Motta è profilo principale seguito da Giuseppe Marotta in questo frangente temporale, grazie all’ottimo lavoro svolto alla guida del Bologna proprio in Serie A.