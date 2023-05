Reunion Lautaro-Hakimi in Premier: blitz da 80 milioni

Lautaro Martinez, secondo i media inglesi, potrebbe presto giocare in Premier League accanto all’ex compagno Achraf Hakimi. La suggestione ha già messo in subbuglio l’ambiente nerazzurro

Che l’Inter sia una realtà sportiva in difficoltà economica lo sanno tutti, a partire dai tifosi nerazzurri. Ma lo sanno anche i top-club, che in un modo o nell’altro proveranno ad approfittare di questa evidente fragilità finanziaria per strappare alla squadra milanese i pezzi più pregiati in rosa.

All’Inter non c’è nessun incedibile: questo è il messaggio che la società, più o meno consciamente, sembra lasciar voler risuonare attraverso ogni dichiarazioni dei suoi dirigenti. Così in Inghilterra, nelle ultime settimane, si sta speculando parecchio su quale potrebbe essere il campione interista destinato a partire a fine anno.

Si è parlato di un interesse del Chelsea e dello United per Onana, di un possibile affondo del Liverpool per Barella, di un’offerta dal Newcastle per Brozovic, e ora si ragiona anche di un sondaggio da parte del Manchester United per Lautaro. A insistere sulla faccenda è il portale inglese Football Insider, che racconta appunto di un forte interesse del Manchester United per l’argentino in vista del prossimo mercato estivo.

Secondo Football Insider, Lautaro sarebbe il primo obiettivo per rinforzare l’attacco dei Red Devils. Il manager ten Hag ha fatto due nomi ai suoi dirigenti: il Toro e Kane. Inoltre, accanto a uno fra Lautaro e Kane, l’allenatore vorrebbe anche Hakimi. Gli inglesi sono sicuri che almeno uno dei tre arriverà a Old Trafford come desidera ten Hag, ma non si esclude ovviamente il doppio colpo, laterale più centravanti. Solo per l’attaccante lo United avrebbe in mente di stanziare almeno 80 milioni. E sempre secondo Football Insider l’Inter chiederebbe ai Red Devils proprio 80 milioni di euro per lasciar partire il Toro.

Lautaro e Hakimi: lo United vuole riunire attaccante e laterale all’Old Trafford

Per il tecnico olandese, Lautaro rappresenta l’alternativa ideale a Kane, anche perché il Tottenham, per il suo attaccante, chiede almeno 110 milioni. Anche dal punto di vista dell’ingaggio, il Toro sarebbe un profilo più conveniente (Kane prende quasi 12 milioni, Martinez la metà). Insomma, il portale inglese descrive Lautaro come “l’attaccante perfetto per lo United” e aggiunge un particolare ancora più interessante: i Red Devils sarebbero in vantaggio sul Chelsea anche per l’ex nerazzurro Hakimi.

Il tecnico vorrebbe poter allenare i due giocatori che nell’Inter di Conte hanno fatto benissimo insieme. Quindi non sarebbero solo le difficoltà nell’arrivare a Kane a far pendere verso l’acquisto dell’argentino… Ciò che è sicuro è che l’ottima stagione di Lautaro Martinez attirerà le attenzioni delle big europee. Il centravanti dell’Inter, coi due goal segnati alla Lazio, è arrivato a diciassette centri in campionato.

Gli inglesi sperano di poter convincere l’Inter a cedere l’argentino mettendo sul piatto circa 80 milioni di euro. Basteranno? Lautaro è giovane e promettente, ma è anche il capitano dell’Inter. Lui, Barella e Bastoni rappresentano l’ossatura della squadra, e tecnicamente per l’Inter sarebbe drammatico privarsi di un giocatore così. Ma il discorso è sempre lo stesso: se non dovesse centrare la Champions League, la società potrebbe ritenere il sacrificio di un top player come necessario. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero anche l’Arsenal e il Real Madrid. Anzi, secondo Football London, l’Inter sarebbe già disposta ad ascoltare le offerte per l’attaccante.

I Gunners erano già stati vicini a Martinez, prima di assicurarsi un accordo per Gabriel Jesus. E in Inghilterra in tanti sono sicuri che, se si muoverà lo United, potrebbe farsi avanti anche l’Arsenal. Con i suoi 21 goal stagionali, Lautaro si sta dimostrando il trascinatore dell’Inter. Non è il miglior attaccante della Serie A, solo perché quest’anno Osimhen ha deciso di sorprendere tutti con una valanga di reti e di prestazioni monstre.

Qual è il problema? Se Lautaro parte a 80 milioni, l’Inter dovrebbe investire quei soldi per trovare un sostituto all’altezza. Arrivasse Hojlund o qualcun altro di livello, i tifosi potrebbero anche ingoiare il rospo. Ma l’impressione è che l’Inter punti al massimo a Retegui e al rinnovo di Dzeko, per mettersi il resto dei soldi in saccoccia.