Verona-Inter, tutto pronto: Inzaghi torna al duo Lautaro-Dzeko

Le scelte del tecnico piacentino potrebbero trovare diverse conferme e qualche novità in difesa, mentre torna un ex in campo al Bentegodi

L’Inter prepara con attenzione l’importante sfida fuori casa contro il Verona nella inespugnabile cornice dello Stadio Bentegodi nel corso di questo anno solare giunto al mese di maggio. Restano soltanto pochissime partite per collezionare ancora qualche punto in funzione della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma sulla carta la sfida appare tutt’altro che semplice.

I padroni di casa sono infatti secondi soltanto alla Roma per numero di partite vinte e pareggiate a partire da gennaio sul proprio terreno di gioco: una striscia di imbattibilità unica nel suo genere che mescola le carte ancora una volta. Per l’occasione, però, gli uomini di Simone Inzaghi hanno perfezionato l’approccio tattico nel corso dell’allenamento di rifinitura giornaliero e potrebbero schierarsi in campo con qualche attesa novità. Per garantire il giusto equilibrio nelle partite che verranno, per lo più gli scontri diretti contro Roma, Milan (in Champions League, ndr), Napoli e Atalanta, il tecnico piacentino ha deciso di affidare nuovamente ad André Onana la cura della porta coadiuvato però dall’aiuto del rientrante Stefan de Vrij accanto ad Alessandro Bastoni sulla sinistra e Danilo D’Ambrosio sulla destra in uno speciale tridente difensivo.

Lungo la corsia destra dovrebbe figurare Denzel Dumfries, lasciando quindi riposare Mattia Darmian che fino a questo momento ha speso molto. Lungo la linea mediana, invece, non ci dovrebbero essere novità sostanziali con Hakan Calhanoglu a fungere da mezz’ala, mentre Marcelo Brozovic sarà in cabina di regia. A riposo Nicolò Barella, indispensabile soprattutto nelle prossime semifinali della massima competizione europea. Al suo posto, probabilmente finirà Roberto Gagliardini. A sinistra, invece, dovrà tornare utile Federico Dimarco con una spinta leggermente inferiore al normale per prevenire guai fisici, considerando che Robin Gosens dovrà restare fuori per qualche giorno per recuperare la condizione almeno in vista della gara di campionato con il Sassuolo. Non si esclude comunque la presenza dal primo minuto di Raoul Bellanova. Spazio al rodato tandem offensivo di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko in avanti.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Quanto agli ospitanti del Verona di mister Zaffaroni, invece, dovrebbe figurare dal primo minuto Milan Djuric al posto dell’indisponibile Kevin Lasagna. Resta comunque aperto il ballottaggio con Adolfo Gaich. Grande ritorno invece per Davide Faraoni, ex del match, dopo la squalifica per una giornata scontata contro la Cremonese.

A seguire le probabili formazioni della partita in programma domani sera alle ore 21.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Doig; Lazovic, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi