DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Verona di Zaffaroni nella 33esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Verona in una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesima del girone di ritorno. Si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale di questa stagione: la sfida sarà diretta da Orsato di Schio.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da tre vittorie consecutive tra la Coppa Italia contro la Juventus e le due di campionato contro Empoli e Lazio che li hanno fatti tornare in corsa per il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions, hanno bisogno di un altro successo prima dello scontro diretto di sabato contro la Roma. Dall’altro i gialloblu della coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti, che vengono dal pareggio in casa della Cremonese, vanno a caccia di un risultato positivo per continuare la loro lotta alla salvezza. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Dazn che su Sky Sport. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Bentegodi in tempo reale.