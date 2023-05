Probabili formazioni Verona-Inter: Inzaghi ripropone Handanovic in porta

Inzaghi sceglie gli uomini per l’importante sfida di campionato Verona-Inter. L’allenatore piacentino sceglie di far riposare un po’ di uomini in vista della partita contro la Roma

L’Inter è la squadra che ha vinto più match contro l’Hellas Verona in Serie A. Le statistiche mettono in luce trentotto vittorie su sessantatré partite in totale. Il Verona ha vinto quattro volte, e sono ventuno i pareggi. E non è certo il momento per far ammorbidire il passivo degli Scaligeri: l’Inter deve vincere per continuare a lottare per un piazzamento in Champions.

I nerazzurri hanno superato con una vittoria le ultime cinque sfide contro l’Hellas Verona in campionato ma non ha mai ottenuto sei successi di fila contro i gialloblù in Serie A. I quattro successi del Verona contro l’Inter in Serie A sono tutti arrivati in partite casalinghe. Ma l’ultima vittoria dell’Hellas Verona sull’Inter risale a trentuno anni fa: era il 9 febbraio 1992 e finì 1-0.

La gara della trentatreesima giornata di Serie A è insidiosa: il Verona ha bloccato sul pareggio Milan e Napoli ed è a caccia di punti salvezza. Inoltre Inzaghi è costretto a considerare un po’ di turnover. Zaffaroni e Bocchetti, invece, proveranno a schierare la formazione migliore, con dubbi riguardanti Faraoni e Tameze dal primo minuto. Gli Slaligeri dovrebbero scendere in campo con difesa a tre, due esterni, due mediani, due trequartisti e una punta. L’Inter risponde con il classico 3-5-2.

Verona-Inter: le scelte di formazione di Simone Inzaghi

Si parla di un possibile impiego di Samir Handanovic in porta e dell’utilizzo di D’Ambrosio come braccetto destro per far riposare Darmian. Dovrebbe stare in panchina anche Acerbi: al suo posto de Vrij. A centrocampo, sembra che riposerà Barella, quindi dovrebbero giocare dal primo minuto Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan. In alternativa sarà l’armeno a sedersi in panchina. Scalpitano sia Asllani che Gagliardini.

Sulla sinistra, dopo l’infortunio di Gosens alla spalla, si era parlato di un possibile impiego di Bellanova (che però è un terzino destro): giocherà invece Dimarco. In attacco partiranno Lautaro e Dzeko. Dumfries tornerà titolare a destra.

Tra i gialloblù ritorna Faraoni dopo la squalifica. L’esterno scuola Inter ha scontato il turno di stop con la Cremonese, e si prepara a riprendersi il suo posto sulla fascia destra. Sulla sinistra dovrebbe invece giocare Doig. Dietro la punta sono sicuri di una maglia titolare gli uomini più pericolosi del Verona: Lazovic e Verdi. In avanti ballottaggio tra Djuric e Gaich. Zaffaroni punta ancora su Hein in difesa.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

L’arbitro della sfida è Daniele Orsato di Schio. La partita comincerà alle 21:00. E su questo sito, al termine della sfida, pubblicheremo le pagelle con il tabellino.