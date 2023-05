L’Inter pronta al colpo: 18 milioni, “c’è già il suo sì”

L’Inter sembra pronta ad affondare il colpo, ma tutto dipende dal destino di Romelu Lukaku. Il futuro del belga è più incerto che mai

Pochettino potrebbe decidere di trattenere Lukaku al Chelsea, per dargli una nuova possibilità. Big Rom preferirebbe non affrontare più una scommessa simile (già persa due volte) e rischiare di rovinarsi definitivamente la carriera. Ma per l’Inter è fondamentale che il Chelsea collabori: senza sconto, non ci sarà il prestito bis.

Intanto i dirigenti nerazzurri continuano a seguire interesse Mateo Retegui. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono mossi per tempo e hanno strappato il sì del giocatore. Intanto è quasi tacito che il Tigre riscatterà l’attaccante per 2 milioni di euro dal Boca conservando il 50% della futura rivendita. L’Inter, insomma, è pronta al colpo, ma sta aspettando prima di concludere di chiarire alcuni aspetti.

Il primo riguarda il budget del prossimo anno (senza piazzamento in Champions, bisognerà quasi di certo puntare su Lukaku). Il secondo verte appunto sulla possibilità di continuare per un altro anno con il belga in squadra. Non è escluso, ovviamente, che i nerazzurri possano puntare sia sull’oriundo che su Big Rom…

Colpo Retegui: l’Inter è pronta a chiudere l’affare

Il ragazzo tornerà in Italia per le finali di Nations League, e in quel momento Ausilio e Marotta proveranno a formalizzare la trattativa. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 18 milioni di euro, ma l’Inter spera di poter spendere massimo 12 inserendo Colidio come controproposta. Su Retegui però, ci sono anche Napoli, Roma e soprattutto l’Eintracht Francoforte. In più, i nerazzurri seguono anche altri obiettivi: i parametri zero Marcus Thuram e Roberto Firmino.

Rispetto a Lukaku, Retegui può essere ingaggiato con uno stipendio più contenuto. Inoltre il belga, per una ventina di milioni, potrebbe restare a Milano solo un altro anno, mentre Retegui potrebbe firmare a prezzi più interessanti e diventare un giocatore nerazzurro per quattro o cinque anni e quindi essere gestito come un patrimonio del club (essere rivenduto).

Per adesso, comunque sembra che l’Inter non abbia definito una priorità. Si muoverà dunque su due fronti. Continuerà a corteggiare Retegui mentre proverà a ridiscutere col Chelsea il prestito del belga. Intanto l’oriundo è tornato a far bene in patria. Ora ha segnato il suo primo goal a livello internazionale con il Tigre.

Il classe 1999 ha infatti sbloccato la partita su rigore al 23′ contro i venezuelani dell’Academia Puerto Cabello, nella Copa Sudamericana. Si tratta del dodicesimo goal stagionale in sedici presenze per Retegui con la maglia del Tigre. A cui bisogna aggiungere le due reti segnate nelle due gare con gli azzurri di Mancini.

Pochettino vuole Lukaku, l’Inter sonda Dia

Pochettino, quasi sicuramente, sarà il prossimo allenatore dei Blues. E sembra che abbia già fatto capire di voler rilanciare al Chelsea Big Rom. Ma il belga non è d’accordo: preferirebbe rimanere a Milano, dove nelle ultime settimane ha ritrovato la forma e la serenità.

Il nuovo tecnico vorrebbe un attaccante di peso e soprattutto di personalità. E dato che Pierre Aubameyang sembra destinato ad andar via e che il solo David Datro Fofana non sembra ancora maturo per il ruolo, in Inghilterra già si parla di un ritorno di Lukaku. Piccolo particolare: il numero 90 dell’Inter non ne vuole sapere di Stamford Bridge. E quando tornerà a giugno in Inghilterra spingerà per far rinnovare il prestito con l’Inter.

In alternativa? Se il prestito non sarà concesso, Lukaku dovrebbe essere ceduto. E ci sono molte squadre pronte a prenderlo in considerazione. Per esempio l’Atletico Madrid. Ma niente è ancora scritto, e Pochettino proporrà al belga di provare, per la terza volta, a rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge.

L’Inter intanto guarda anche ad altri profili. Ausilio vorrebbe prendere Gianluca Scamacca in prestito con diritto dal West Ham, e l’operazione non sembra così campata in aria. L’altro nome su cui la dirigenza interista potrebbe puntare è quello di Dia della Salernitana. Costa una ventina di milioni, ma i nerazzurri potrebbero far scendere il prezzo offrendo ai campani il cartellino di Pirola e di qualche altro giovane come Zanotti.