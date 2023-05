Inter sull’uomo che ha fermato Haaland: affare da 15 milioni

Un difensore destrorso, da poter schierare nella difesa a tre: ecco quel che serve all’Inter. E l’ultima suggestione di mercato rimanda a un ragazzo che si è fatto un nome in Premier come colui che ha fermato Haaland

Abdul-Nasir Oluwatosin Adarabioyo, meglio conosciuto come Tosin Adarabioyo, è un classe ’97, di nazionalità inglese con origini nigeriane. Cresciuto nel Manchester City, è stato il giocatore più giovane della storia del club a giocare titolare in una partita di Champions League con Guardiola (aveva 19 anni e qualche mese). Poi si è fatto le ossa in prestito in Championship, giocando al West Bromwich Albion e poi in Premier, al Blackburn. Poi nell’autunno del 2020 il City lo ha ceduto a titolo definitivo al Fulham.

Qui il difensore ha cominciato a fare sul serio e a farsi notare con prestazioni di grande efficacia e sforzo atletico. Nel casting dell’Inter per trovare il sostituto ideale di Milan Skriniar, c’è anche Tosin. Gli altri nomi sono noti: Demiral, Solet, Becao, Samuel Umtiti… Ma secondo i media inglesi, presto Marotta potrebbe farsi avanti proprio per Adarabioyo. Il classe ’97 è infatti in scadenza nel 2024 con il club inglese, che non vuole perderlo a zero. Per questo il Fulham è disposto a venderlo con uno sconto.

Il problema è che il ragazzo si è messo un po’ troppo in mostra ultimamente: in Premier è conosciuto come il difensore che ha fermato Haaland. Nell’ultima partita contro il City, quella di domenica scorsa, il ragazzo è infatti riuscito ad arginare senza particolare affanno il campione norvegese. In realtà, Haaland, alla fine, ha segnato lo stesso, ma c’è riuscito solo su rigore. Alto quasi due metri, Tosin è il tipico difensore funzionale per la Premier Ligue. Quindi potrebbero spuntare presto tantissime altre squadre inglesi pronte a investire su di lui.

Calciomercato.it crede però che l’Inter possa comunque avere buone possibilità di trattare il difensore. E lo stesso ripetono in Inghilterra. Secondo il Daily Mail Marotta lo starebbe seguendo da tempo: il ds interista sarebbe stato impressionato dalla sua recente prestazione contro il Manchester City, e dal modo in cui il classe ’97 è riuscito a contrastare e a fermare quel mostro di Erling Haaland.

L’Inter sul colosso che ha fermato Haaland: ecco quanto serve

Il Fuhnam potrebbe dunque accontentarsi di 14 o 15 milioni per far partire subito Adarabioyo. Il difensore, cresciuto con le stimmate del predestinato nell’Academy del Manchester City, sembra che non disdegni la Serie A. E per questo in Inghilterra credono che ci siano molte possibilità che possa lasciare il Fulham durante la prossima finestra di mercato.

In questa stagione, Adarabioyo ha collezionato una ventina di presenze e un goal in Premier League: è molto amato dai supporter dei Cottagers, perché dà sempre tutto in campo e sembra uno che non si arrende mai. Il venticinquenne piace ai nerazzurri sia per le sue capacità fisiche che per le sue doti tecniche. L’inglese sa infatti impostare ed è bravo a disimpegnarsi con eleganza. Dopotutto è cresciuto nel City, sotto l’ala protettiva di Guardiola…

Un’alternativa al gigante che ha fermato Haaland potrebbe essere Evan N’Dicka, che si libererà a zero a giugno. Anche lì, però, almeno una decina di milioni bisognerà spenderli in commissioni. E poi sembra che i giallorossi siano in vantaggio: a meno di un clamoroso addio da Mourinho, la Roma dovrebbe prendere N’Dicka.