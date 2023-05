‘Ti caccio’: Inzaghi-Brozovic, siparietto a Verona

Il croato è stato ad un passo dal lasciare il terreno di gioco in anticipo in occasione della gara di ieri del ‘Bentegodi’. Ecco cos’è accaduto e come sarebbe potuta finire, nella peggiore delle ipotesi, la faccenda

L’Inter vince e convince anche contro il Verona, squadra momentaneamente impelagata nella lotta salvezza e che, già nel match d’andata, diede filo da torcere ai nerazzurri con questi ultimi che s’imposero solamente per 1-0 sulla squadra di Marco Zaffaroni in quel del ‘Meazza’ nello scorso 14 gennaio.

Ad aver aperto le danze è stata, proprio, una fortuita autorete messa a segno da Adolfo Gaich al minuto 31, rete alla quale ha poi fatto seguito l’eurogol di Hakan Calhanoglu, andato a segno da circa 35-40 metri di distanza. Un tiro che non ha lasciato scampo il suo neanche a Montipo e che, di fatto, ha scaturito la sorprendente reazione di Marotta, Ausilio e Zanetti in tribuna: tutti e tre beccati dalle telecamere di ‘Dazn’ nel mentre erano rimasti, letteralmente, a bocca aperta dallo splendido gesto tecnico compiuto dal turco.

Proprio in quel momento, d’altronde, si è verificato un altro epilogo che, per fortuna di Marcelo Brozovic e tutta l’Inter non ha avuto particolari conseguenze negative, ma che in realtà avrebbe potuto chiudersi in maniera tutt’altro che piacevole. Ecco cos’è accaduto.

Orsato a Brozovic: “Ti butto fuori”. Tutto risolto poi grazie agli interventi di Inzaghi, Handanovic e non solo

In seguito alla rete messa a segno da Hakan Calhanoglu, c’è stato un particolare siparietto andato, questa volta, in scena tra: Marcelo Brozovic e Daniele Orsato, designato arbitro di Verona-Inter di ieri, che si è concluso nel migliore dei modi solo ed esclusivamente grazie all’intervento di Inzaghi e di qualche altro componente nerazzurro.

E’ stato, infatti, dopo la rete dello 0-2 in favore dell’Inter che Marcelo Brozovic ha avuto qualcosina da ridire nei confronti del giudice di gara che, solamente in seguito all’ausilio offerto da parte del tecnico piacentino, ha poi deciso di graziare il croato. Inizialmente, però, Orsato ha invitato più e più volte il classe ’92 a non indirizzare più alcuna protesta nei suoi confronti chiamando in causa, a quel punto, anche Simone Inzaghi stesso (come già anticipato).

Il direttore di gara pare aver, infatti, domandato al tecnico nerazzurro di placare tutte le contestazioni che il croato gli aveva rivolto contro inizialmente. E’ stato da quel momento in poi, non a caso, che l’ex allenatore biancoceleste ha poi chiesto ad Handanovic e a qualche altro componente nerazzurro di tenere a bada Brozovic altrimenti, proprio quest’ultimo, avrebbe terminato la propria gara in netto anticipo per via di un rosso che poi, per fortuna, non gli è più stato riservato da parte del giudice della sezione arbitrale di Schio.