Addio al big senza Champions, l’annuncio: “50 milioni di euro”

Parole di peso dello Chief Executive Officer dell’Inter in occasione dell’intervista radiofonica a ‘Il Sole 24 Ore’, tanto mercato a fare da contorno alle altre operazioni societarie

L’Inter non smette di lanciare occhiate al futuro. Perché per quanto la stagione entrata nella fase terminale sia stata abbastanza positiva in termini di risultati sportivi ed incassi, c’è sempre margine di miglioramento. E soprattuto, bisogna evitare di commettere errori che possano compromettere la stabilità finanziaria del club, ancora in netta ripresa rispetto alle gestioni delle annate precedenti. Parola di Alessandro Antonello che in una lunga intervista radiofonica ai microfoni de ‘Il Sole 24 Ore’ ha analizzato diversi punti essenziali all’ordine del giorno, fra cui soprattutto mercato e nuovo stadio.

“Ci serve una sola garanzia per la prossima stagione ed è quella della qualificazione alla Champions League, perché grazie ad essa potremmo contare su 50 milioni di euro di introiti esclusivi per la fase a gironi. Tutto il resto della pianificazione si baserà su questo, dovremo tenerlo a mente. Chiaro che la strategia verrà studiata assieme all’amministratore delegato Giuseppe Marotta e al presidente Steven Zhang. In passato abbiamo cercato di aggiustare l’organico salvaguardando l’aspetto economico e continueremo a farlo anche prossimamente. I tifosi devono sapere che questo aspetto va di pari passo con quello della competitività, ma i costi per i contratti pluriennali sono molto alti e quindi sarà necessario apporre dei correttivi. L’Inter resta una grande realtà e per questo merita una rosa di livello che possa portarla a competere sempre al massimo livello possibile“, ha dichiarato Antonello in apertura.

Dal mercato alla questione stadio, Antonello fa il punto sull’Inter

Anche la questione stadio, in ogni caso, avrebbe il suo ruolo. “I ricavi potrebbero raddoppiare fino a salire a 150 milioni di euro in una stagione intera. Riqualificare San Siro è sempre stata la nostra idea principale, anche laddove il Milan ha voluto fiondarsi su altre zone. Non abbiamo una data di scadenza precisa ma altre incertezze soprattutto dai vertici della politica potrebbe causare rallentamenti tra gli investitori. In ogni caso dobbiamo costruire un piano alternativo nel peggiore degli scenari“, ha quindi continuato il CEO.

Quanto invece al piccolo intoppo legato alla dipartita di Digitalbits come primo sponsor del club, Antonello ha speso parole di rammarico per l’accaduto: “Situazione sgradevole. Ma voglio precisare una cosa. Arrivavamo dal periodo d’uscita della pandemia durante il quale l’unico market che lavorava bene era quello delle criptovalute. Come noi, anche tanti altri club europei hanno siglato accordi con società del settore. Poi però hanno subito una grave inflessione, ora contiamo di trovare qualcuno che ricalchi l’immagine del nostro club“.