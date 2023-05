Il PSG punta al bis: 40 milioni all’Inter e 8 netti al calciatore

Dopo Skriniar fari puntati sull’altro difensore dell’Inter dietro operazione al ribasso, per convincerlo ecco il pacchetto d’ingaggio stellare

Il calcio è spettacolo. Il calcio è sorpresa. Non sempre in positivo, per le grandi squadre. Come accaduto nell’ultima partita di campionato al Paris Saint-Germain, sconfitto in casa al Parco dei Principi con un sonoro 1-3 dal Lorient in Ligue1. A seguito di questo incredibile punteggio che non preoccupa comunque ai fini della classifica, il tecnico Christophe Galtier è stato fortemente contestato dai media locali e dalla tifoseria di casa per la troppa superficialità nell’approccio. Una squadra del genere, infatti, è chiamata alla vittoria anche ad obiettivo conquistato. Per mantenere alto il livello di spettacolarità e una certa forma di autorità in Europa. Caratteristica, questa, che ormai manca da troppo tempo.

Per ovviare al grosso problema di fondo, la direzione sportiva in mano a Luis Campos è attivissima sul mercato. Bisogna anzitutto rattoppare un reparto arretrato che spesso nelle situazioni precarie si è fatto facilmente superare dagli attacchi avversari. Fatto assolutamente inaccettabile per un gruppo che aspira a vincere la finale di Champions League. Così, dopo l’arrivo a parametro zero di Milan Skriniar strappato all’Inter da diverse settimane ormai, il PSG avrebbe mosso i primi passi avanti per scoprire quali potrebbero essere le condizioni di un accordo con il club nerazzurro per il secondo colpo consecutivo della stagione. Si tratta infatti di Alessandro Bastoni, altro grande protagonista in Serie A e fedelissimo di Simone Inzaghi.

Calciomercato, Bastoni come Skriniar nel vortice PSG

Il suo profilo farebbe comodo a Galtier o chi ne farà le veci nel prossimo futuro, andando a rinforzare nello specifico la frazione mancina della difesa, oggi piuttosto carente. Per lui si potrebbe tentare con un’offerta a ribasso intorno ai 40 milioni di euro, vista la vicinanza della scadenza di contratto nel giugno 2024.

Di tutta risposta, però, l’Inter avrebbe interesse nel concludere la trattativa di rinnovo con l’entourage dell’azzurro entro le prossime settimane proprio per scacciar via le occhiate indiscrete delle rivali di mercato. E in seconda battuta, come logico pensare, per annientare le chance di un trasferimento a parametro zero al termine del rapporto proprio come accaduto con Skriniar. Al contempo, il PSG prometterebbe un ingaggio di riguardo per Bastoni intorno agli 8 milioni di euro, stuzzicando dunque un lato particolarmente suscettibile all’agente Tullio Tinti il quale, nel recente passato, aveva tentato di strappare apposta condizioni migliori all’Inter.