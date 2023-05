Dall’Inter alla Lazio: Sarri si inserisce, si fa in prestito

Anche il tecnico dei biancocelesti sul centrocampista in uscita dal club inglese, avvicinato dall’Inter nell’eventuale operazione Onana

Leggere sul tabellone della classifica del campionato di Serie A sole sei giornate restanti da disputare ha acceso la contesa in testa. La Lazio ha quindi approfittato di una comoda vittoria ai danni del Sassuolo per mantenere stabile il proprio vantaggio sulla Juventus che segue ad un solo passo di distanza, a sua volta vincitrice del duello con il Lecce; mentre l’Inter ha chiuso con sei gol la terza vittoria consecutiva di una brillante ripresa dopo il momento di magra di risultati.

Per Maurizio Sarri, dunque, non c’è affatto da montarsi la testa o abbassare la guardia. Il distacco dalle dirette rivali è troppo poco per dire di avere in pugno la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, tanto desiderata ed ambita. E nel caso in cui ci fossero le condizioni per poter figurare nello scenario calcistico europeo più importante la prossima stagione, allora la direzione sportiva dei biancocelesti dovrà procurargli almeno un paio di nomi di ottima fattura. Stando alle ultimi indiscrezioni di mercato, la Lazio starebbe infatti seguendo le orme di Ruben Loftus-Cheek in uscita dal Chelsea.

Calciomercato, il Chelsea tenta Sarri me resta forte sull’obiettivo dell’Inter

Il centrocampista inglese era già stato allenato da Sarri nella sua deludente parentesi sulla panchina dei ‘Blues’ e lo conosce quanto basta per affermare che accrescerebbe il livello tecnico del suo reparto. Il club inglese lo lascerebbe partire volentieri perché non fa ormai più parte del progetto di rifondazione lanciato da qualche mese dalla nuova proprietà in mano a Todd Boelhy, ma alle giuste condizioni.

La preferenza, infatti, resterebbe l’Inter per il semplice fatto che Loftus-Cheek potrebbe essere impiegato come contropartita tecnica assieme a Trevoh Chalobah nella trattativa che porterebbe ad André Onana. Altrimenti, nel caso in cui i nerazzurri chiudessero definitivamente le porte per un’operazione simile, allora il Chelsea potrebbe realmente concedere alla Lazio una chance di trattativa per il prestito del calciatore in questione. Attenzione anche al Milan di Stefano Pioli il quale, dopo attente valutazioni, avrebbe da riconfermare soltanto Sandro Tonali e Ismaila Bennacer per il tipo di prestazioni che il duo rossonero sa offrire.