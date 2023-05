Renato Sanches all’Inter, dalla Spagna: scambio alla pari col PSG

Il centrocampista portoghese potrebbe tornare utile all’Inter come mezz’ala di spinta, ecco in cosa consiste la proposta di scambio lanciata da ‘fichajes’

Quando aveva iniziato il proprio viaggio nel mondo professionistico con la maglia del Benfica non lo conosceva praticamente nessuno. Eppure si è fatto strada a suon di prestazioni convincenti. Tanto da catturare le attenzioni del Bayern Monaco, sufficientemente lungimirante per dargli la possibilità di dire la sua in un club dalle grandi ambizioni. Peccato però che non sia stato abbastanza.

L’ascesa di Renato Sanches c’è stata soltanto a corte del Lille qualche anno più tardi, in Ligue1, dove ha lasciato il segno come uno dei calciatori più influenti della sua generazione vincendo persino il campionato. Quindi l’acquisto da parte del Paris Saint-Germain ha letteralmente consacrato questa crescita, ma senza avere mai modo di cavalcare la cresta dell’onda con entusiasmo. In questa stagione ha messo piede soltanto 18 volte in campionato, la maggior parte non da titolare e con pochissimi minuti a disposizione per dire la sua. Certo ha anche segnato 2 reti, dando comunque un ottimo segnale di ripresa, ma per Christophe Galtier non è abbastanza. Il centrocampista portoghese non rientra più nei suoi piani e la dirigenza in mano a Luis Campos starebbe già valutando la sua cessione a titolo definitivo. Su di lui, come prevedibile, ci sono adesso gli occhi di mezza Europa. Anche di provenienza italiana. Valutazione? Circa 20 milioni di euro.

Calciomercato, pazza idea PSG: Renato Sanches per Brozovic

Renato Sanches era infatti uno degli obiettivi di mercato del passato sia di Juventus che Milan. Ancora oggi, stando alle fonti, l’interesse per lui non sarebbe mutato da parte delle due pretendenti. A queste, però, si aggiungerebbe anche quello dell’Inter. Secondo il portale di mercato ‘fichajes.net’, il club nerazzurro avrebbe intenzione di valutare la proposta del PSG che a sua volta ha in mente di lanciare un prestito alla pari con il cartellino di uno degli elementi più importanti della rosa di Simone Inzaghi.

Si tratta di Marcelo Brozovic, ritenuto fondamentale per Galtier come elemento di riempimento del centrocampo in totale ricostruzione. Farebbe infatti bene accanto a uno come Marco Verratti, sia in fase di impostazione che ripiegamento. Al contrario, Renato Sanches rappresenterebbe per l’Inter un’opzione alla Nicolò Barella, da poter schierare come mezz’ala per via della sua importante fisicità e la sua corsa a tutto campo. Perfetto esempio di centrocampista box to box, avrebbe occasione di giocare accanto ad Hakan Calhanoglu schierato invece come mediano playmaker.