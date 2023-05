Brozovic, svolta inglese: via libera a 25 milioni

La pista Barcellona sta via via sviando per il croato. Busquets appare vicino al rinnovo coi ‘blaugrana’ e a doverne fare le spese è proprio ‘Epic Brozo’. Nel frattempo spunta fuori un’altra destinazione in Premier

In questi ultimi mesi, come giusto che sia d’altronde, non si è fatto altro che parlare di Marcelo Brozovic: uno dei calciatori più discussi di questa Inter. Come ormai risaputo, infatti, ultimamente è spuntata fuori un po’ di ruggine tra la dirigenza nerazzurra ed il croato e questo ha fatto sì che proprio quest’ultimo finisse immediatamente sul mercato.

A causa dei troppi infortuni rimediati dal ‘Maestro di Cerimonie’ in questa stagione, già tre per l’esattezza, dello straordinario momento di forma di Calhanoglu lì in cabina di regia, e di alcuni atteggiamenti – del tutto fuori dalle righe – adottati da parte del croato, il classe ’92 è man mano diventato un calciatore che continua sì ad avere una certa importanza all’interno dello spogliatoio, ma non come quella che nutriva, certamente, una volta. Complice quel potenziale scambio con Kessie, per dipiù, Brozovic è finito, dal nulla, per essere accostato al Barcellona…Anche se, a distanza di un po’ di tempo, anche questa papabile destinazione appare, oramai, dover tramontare del tutto.

Recentemente è, non a caso, emerso fuori che Sergio Busquets – in scadenza a giugno – appare ad un passo dal rinnovo e sarebbe proprio questo a far sì che, a quel punto, i ‘blaugrana’ non avrebbero, certamente, più bisogno di una nuova figura lì in mediana. Inizialmente, appariva questa l’ipotesi più appetibile, anche e soprattutto per via del fatto che ‘Epic Brozo’ aveva manifestato una certa voglia d’apprezzamento nei confronti di questo eventuale ed ipotetico scenario. Come non detto però. Anche questa sorta di scenario è ad un passo dal tramontare del tutto, ma ciò non esclude, minimamente, il fatto che il croato possa dire addio a fine stagione.

Per lui si è, infatti, parlato anche a proposito di Premier League dove continua ad avere buona parte delle attenzioni che gli sono state riservate, in passato, dal Liverpool. Oltre ai ‘Reds’, però, un altro club che potrebbe, da un momento all’altro, finire per fare una sorta di pensierino nei confronti di Brozovic è proprio il Tottenham, chiamato anche lui ad attuare una vera e propria rivoluzione in estate. Svelato ora il piano per provare a portare l’attuale numero 77 dell’Inter a Londra.

Calciomercato Inter, il Tottenham può finire per pensare a Brozovic: ecco come stanno le cose

Date le scarsissime alternative che il Tottenham sta, ora più che mai, possedendo in questa stagione lì sulla linea di centrocampo, gli stessi londinesi potrebbero finire, da un momento all’altro, per prendere in seria considerazione la candidatura di Marcelo Brozovic per la propria mediana.

Il croato resta, infatti, da considerarsi a tutti gli effetti in uscita dall’Inter e, complice una più che discreta offerta, si parla non a caso di 25-30 milioni di euro circa, può finire per lasciare immediatamente Milano. Al tempo stesso, ciò che può spingere – per l’appunto – il Tottenham a fare un pensierino nei confronti del croato, è proprio il fatto che gli ‘Spurs’, sino a quest’oggi, stanno facendo solo ed esclusivamente affidamento su Skipp e Hojbjerg lì in cabina di regia non possedendo, per dipiù, alcun’altra alternativa al difuori di loro due…Anche e soprattutto per via della rottura del crociato rimediata da Rodrigo Bentancur nello scorso febbraio. Come già anticipato, dunque, il via libera dei nerazzurri può arrivare difronte a circa 25 milioni di euro, come minimo.