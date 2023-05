Il Psg taglia le gambe all’Inter: operazione da 30 milioni

Francesi ancora ostili nei confronti dei nerazzurri sul mercato, spunta l’opzione per l’attacco e nulla da fare per Marotta in estate

Non c’è motivo di affrettarsi troppo alla rincorsa di tutti i profili presenti nella lista trasferimenti della dirigenza nerazzurra per la prossima estate. Il campionato è entrato nella fase conclusiva come il resto delle competizioni cui l’Inter partecipa da assoluta protagonista come Champions League e Coppa Italia, con diverse settimane di tempo da poter utilizzare per valutare ogni opzione nel modo giusto prima dell’apertura dei battenti della sessione di mercato. Vero è, però, che come i nerazzurri anche tanti altri club sono intenzionati a piazzare i propri colpi per rinforzare gli organici.

Dunque guai ad abbassare la guardia. Per il momento restano al vertice dei pensieri dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta i cartellini di Mateo Retegui e Marcus Thuram. Entrambi sarebbero stati etichettati come potenziali sostituti degli uscenti Romelu Lukaku di rientro al Chelsea post prestito secco e Joaquin Correa, flop stagionale. Come alternativa, però, piace anche il profilo di Forlain Balogun. Il giovanissimo centravanti inglese di proprietà dell’Arsenal ha letteralmente sfondato ogni aspettativa posta ad inizio stagione quando è stato ceduto in prestito allo Stade Reims in Ligue1. Con la maglia del club francese è riuscito a mettere a segno 18 reti in 31 presenze, facendo schizzare la sua valutazione sino a 30 milioni di euro. Un costo ormai spropositato per l’Inter che invece preferirebbe attenersi ai piani originari di sostenibilità economica. Non a caso sia Retegui che Thuram risultati di basso costo o addirittura costo nullo. A complicare ulteriormente la gestione dell’affare, poi, c’è il crescente interesse da parte del Paris Saint-Germain.

Calciomercato, l’Inter perde Balogun: ci pensa il PSG

Stando agli ultimi aggiornamenti de ‘L’Equipe’, il club capitolino è ben conscio di come possa essere pressoché impossibile schiodare dal proprio piedistallo Kylian Mbappé. Eppure la dirigenza di Luis Campos ha comunque voglia di investire su un profilo simile, di buona corsa e con il grande fiuto del gol, per tenere l’asso nella manica sempre a disposizione di Christophe Galtier.

Perciò non è escluso che il detentore Arsenal possa scendere a patti con il PSG per la cessione del cartellino do Balogun a titolo definitivo già nelle prossime settimane. Per i ‘Gunners’ si tratterebbe di una plusvalenza incredibile, visto che è nato e cresciuto calcisticamente proprio a Londra facendo il suo esordio appena tre anni fa. Anche Mikel Arteta, suo malgrado, preferirebbe lasciarlo partire per permettere alla dirigenza inglese di intascare la somma prevista ed eventualmente reinvestirla in altre operazioni ritenute necessarie per consolidare anche il prossimo anno il grande primato gloriosamente conquistato in Premier League, nonostante le fortissime pressioni del ben collaudato Manchester City di Pep Guardiola.