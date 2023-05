Formazioni UFFICIALI Roma-Inter: Lukaku e Barella dal 1′

By

Le scelte di Mourinho e Inzaghi per lo scontro Champions di scena allo stadio Olimpico e valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del big match tra Roma e Inter in programma fra circa un’ora allo stadio ‘Olimpico’.

Inzaghi ne cambia sei rispetto a Verona. Davanti riecco Lukaku e Correa, a centrocampo riposa Mkhitaryan e torna Barella, mentre in difesa si rivedono Bastoni e Darmian. Tra i pali c’è Onana. Dall’altra parte Mourinho è in grande emergenza: giallorossi in campo col 3-5-1-1, Pellegrini dietro l’unica punta Belotti.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti. All.: Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli