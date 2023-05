Ritorno di fiamma dall’USA: stadio e 1 miliardo, Zhang dice sì

Ancora voci di corridoio sulla cessione delle quote societarie in mano alla famiglia Zhang, lo scenario di uno sblocco della trattativa negli Stati Uniti

L’Inter torna a vincere più carica e competitiva che mai in campionato, con la consapevolezza che tre punti da qui al termine della stagione potrebbero essere decisivi per la permanenza nella fascia di qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La massima competizione europea, intanto, sarà scenario di grandi sfide nei due derby in programma contro il Milan e valevoli per le semifinali d’andata e ritorno. In parallelo, poi, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà tenere banco alla Fiorentina nella finale di Coppa Italia, per chiudere poi il cerchio di una stagione tutto sommato molto positiva.

Al di là delle critiche ingiuste maturate nei confronti del tecnico piacentino, la dirigenza nerazzurra dovrebbe fare ancora affidamento su di lui nel caso in cui tutti gli obiettivi prefissati dovessero essere rispettati. Finora, in ogni caso, non c’è ancora nulla di certo su quelle che potrebbero essere le mosse future. Oltre al piano meramente tecnico, comunque, la società nerazzurra in mano a Steven Zhang si muove anche sul mercato internazionale alla ricerca di nuovi investitori che possano prendere il pieno controllo del club a non meno di un miliardo di euro, cifra precedentemente etichettata come ‘base’ da cui far partire ogni tipo di trattativa.

Da Investcorp al rientro di BC Partners, il futuro dell’Inter balla ancora

Le attenzioni di Investcorp, fondo del Bahrain, hanno accelerato i contatti inter partes, ma non sono ancora sufficienti a far decollare i rapporti. A frenare la corsa ci sarebbe lo stesso Zhang che vuole prima rendersi conto se la cessione delle quote societarie in suo possesso possa essere davvero la mossa giusta, senza rimpianti. Da valutare anche il possibile ritorno di una vecchia fiamma nerazzurra, già interessata all’Inter da un paio di anni quando la precedente trattativa con Suning saltò per una differenza sostanziale di circa 250 milioni di euro.

Si tratta della BC Partners, società d’investimenti impiantata da decenni negli Stati Uniti nonostante affondi le sue radici nel cuore dell’Inghilterra. Per l’occasione di un rientro in trattativa, però, sarebbe necessario avere maggiori certezze sullo sviluppo del progetto di riqualificazione urbana e di fondazione del nuovo stadio ove l’Inter andrebbe a giocare le proprie partite in casa. Senza questa garanzia è infatti improbabile che BC Partners possa muoversi in funzione di un’acquisizione completa delle quote societarie nerazzurre alle cifre stabilite.