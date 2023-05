Euroderby: i dubbi di Inzaghi per l’attacco e la regia

Sta per scattare l’ora dell’Euroderby e c’è ancora parecchia confusione sulle probabili formazioni: per l’Inter, i dubbi di Inzaghi riguardano l’attacco e la regia

Probabilmente il vero, grande ballottaggio per l’Euroderby non riguarda il partner d’attacco di Lautaro ma a chi affidare il centrocampo nerazzurro. Nelle ultime due partite Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori in campo, confermando una crescita enorme dal punto di vista fisico e mentale. D’altro lato, è con Calhanoglu in regia che Inzaghi ha finora giocato le partite più importanti della stagione.

Il grande dubbio della vigilia è quindi fra il Brozovic rinato e l’ex Milan Calhanoglu, che come al solito è pronto a dare il meglio di sé contro i rossoneri. A quanto pare Simone Inzaghi non ha ancora scelto chi sarà in cabina di regia domani sera. E non è escluso che l’allenatore potrebbe schierare entrambi, ma spostando il turco nel suo ruolo naturale di mezzala, lasciando Mkhitaryan in panchina. L’abbondanza, come ha spiegato più volte lo stesso Inzaghi, non è certo un problema. Il tecnico interista sceglierà con calma, basandosi soprattutto sullo stato di forma migliore da poter sfruttare. Il problema, per una volta tanto, non è dell’Inter: chi deve preoccuparsi è Pioli.

L’Inter arriva all’appuntamento dell’Euroderby in forma e in fiducia. Finalmente la squadra ha dimostrato di aver trovato un minimo di continuità anche in campionato e di poter guardare con cauto ottimismo al raggiungimento dell’obiettivo primario della stagione: il quarto posto in campionato. La sensazione è netta: i nerazzurri sembrano aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. E lo hanno fatto con Brozovic in campo a dettare tempi e geometrie.

Il dubbio di formazione comunque persiste. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta. Il ritorno di Brozovic ha ridato certezze ed entusiasmo a tutta la squadra, ma Hakan Calhanoglu ha svolto al meglio il ruolo di sostituto dimostrando di poter essere arma affidabile e pericolosa.

EpicBrozo è stato il migliore in campo contro la Roma, ed è reduce da varie prove convincenti. Soprattutto, sembra aver rindossato i panni di leader tecnico. Ecco perché è difficile pensare di rinunciare al croato in uno scontro così sentito. Da un punto di vista tattico, poi, il croato potrebbe agire meglio in copertura di fronte al centrocampo un po’ sbilanciato in avanti del Milan. Se Pioli dovesse schierare Diaz, Brozovic sarebbe l’elemento ideale da opporgli.

D’altra parte, Calhanoglu è un elemento che contro il Milan potrebbe far molto male. Finora il turco ha dimostrato grande voglia contro l’ex squadra. Dal punto di vista delle motivazioni, quindi, Calhanoglu potrebbe dare quel qualcosa in più alla squadra.

Ecco dunque perché Inzaghi, alla fine, potrebbe anche scegliere di schierare entrambi, con Brozovic in regia e Calhanoglu mezzala, anche se l’aver tenuto Mhkitaryan in panchina contro la Roma fa pensare che l’armeno potrebbe essere titolare in Champions contro il Milan.

In attacco, l’impressione è che Inzaghi voglia schierare Dzeko. Uno che nei derby fa sempre il suo. Ma Romelu Lukaku sembra parecchio in forma. Il belga ha tre goal e tre assist nelle ultime tre gare disputate dall’inizio. E ha voglia di dimostrare di essere tornato a livelli accettabili. Ciononostante, a meno di sorprese Lukaku mercoledì partirà dalla panchina. Inzaghi sembra aver tracciato un metodo: sta schierando sempre alternativamente due coppie, da una parte Dzeko-Lautaro e dall’altra Lukaku-Correa.

La scelta di Inzaghi potrebbe anche essere determinata dalle condizioni del campo. E dato che si prevede un terreno di gioco abbastanza pesante, a centrocampo potrebbero giocare Mkhitaryan-Barella-Brozovic e in attacco Lukaku-Lautaro.