La stagione è finita in anticipo: UFFICIALE, infortunio al ginocchio

Stagione finita in anticipo per l’attaccante: salterà dunque la sfida con l’Inter. Per i nerazzurri cambia poco. La partita può rivelarsi comunque ostica. Ecco che cos’è successo

Hirving Lozano è uscito nel finale di primo tempo nel match fra Napoli e Fiorentina. Secondo i primi esami ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori controlli, ma l’impressione è che per il messicano la stagione sia finita in anticipo.

Mercoledì 10 maggio, l’Inter affronterà il Milan nella gara d’andata della semifinale di Champions, sabato 13 ospiterà in casa il Sassuolo. Poi il 16 c’è l’euroderby di ritorno, il 21 maggio c’è il Napoli al Maradona. Il 24 c’è la finale di Coppa Italia. E infine il 28 c’è l’ultima di campionato contro l’Atalanta. Sulla carta, la sfida più facile è proprio quella col Napoli, che ha vinto lo Scudetto e dovrebbe scendere in campo senza particolare aggressività. Ma lo squadrone allenato da Spalletti ha dato prova di essere ancora affamato di vittorie.

Nella giornata della festa di fronte ai propri tifosi, per i neocampioni d’Italia del Napoli è arrivata una brutta sorpresa: l’infortunio di Hirving Lozano. L’attaccante è uscito nel corso della prima frazione della partita contro la Fiorentina. L’esterno offensivo messicano ha riscontrato un trauma al ginocchio sinistro. Questo il comunicato diramato dal club partenopeo: “Hirving Lozano, uscito nel finale di primo tempo nel match contro la Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a controllo“.

Stagione è finita in anticipo: niente Napoli-Inter per il messicano

Milan, Roma e Atalanta sperano che l’Inter cada contro il Napoli. Ma dal punto di vista nerazzurro, la sfida contro i partenopei non è la più ardua in programma. A sensazione spaventano di più il Sassuolo, che contro l’Inter parte sempre col dente avvelenato, e l’Atalanta. Di certo il Napoli onorerà il campo, come ha già fatto contro la Fiorentina dopo la vittoria dello scudetto. Ma Spalletti potrebbe anche schierare qualche riserva, per dare un po’ di risalto a coloro che hanno giocato meno. La speranza è che i giocatori più temibili (Osimhen, Kvara e Kim) partano dalla panchina.

Di sicuro non ci sarà Lozano, la cui stagione è finita con un piccolo anticipo per il trauma subito contro i Viola. Al suo posto potrebbe giocare Politano, e non è una bella notizia, dato che l’ex di turno ha sempre dimostrato di non aver preso bene l’addio da Milano: ha ancora voglia di dimostrare di essere pericoloso.

In scadenza di contratto a giugno 2024, Lozano potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. L’esterno vorrebbe rinnovare mentre la proprietà punta a cederlo. Lozano piace in Premier League: gli emissari dell’agenzia a cui si è affidato recentemente sono stati a Napoli per una chiacchierata sul futuro con lui e famiglia.