Giuntoli alla Juve: ‘scippo’ immediato all’Inter

Il direttore sportivo del Napoli potrebbe cambiare sponda a fine stagione sposando il progetto tecnico bianconero, con lui un colpo che tradisce le attese dell’Inter

Grande, grandissima stagione. Non ci sarebbero altri aggettivi per descrivere l’operato del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nel corso dell’intera annata sportiva ora avviata verso le sue fasi conclusive.

Sin dai primi giorni della scorsa estate, infatti, quando le prerogative erano ancora acerbe e tutto era in fase di definizione, quando il presidente Aurelio De Laurentiis sognava di poter vincere lo Scudetto poi divenuto realtà, lui aveva impostato un target di mercato ben preciso. Scovare i profili giusti per rendere la piazza partenopea tra le migliori in assoluto dello scenario italiano ed internazionale. E con tanta lungimiranza, un pizzico di sana follia e coraggio, Giuntoli è riuscito a sostituire il possente Kalidou Koulibaly con un tale Kim Min-Jae, mentre sulla corsia offensiva sinistra è subentrato Kvicha Kvaratshkelia. Nomi fino ad allora praticamente sconosciuti, oggi ambiti da mezza Europa. Certo, merito anche del tecnico Luciano Spalletti. Ma il cosiddetto ‘lavoro sporco’ lo ha fatto la direzione sportiva. E questo tipo di approccio è esattamente ciò che la Juventus starebbe cercando per riportare il nome societario sugli allori di un tempo. Per scacciare i dubbi della passata gestione societaria, le infrazioni commesse, le critiche e i danni morali.

Calciomercato, Giuntoli spinge via Allegri: Inter spiazzata dall’obiettivo conteso

La figura del direttore sportivo era effettivamente ciò che la nuova presidenza bianconera stava cercando e in Giuntoli troverebbe il massimo della compatibilità con le aspirazioni future. Tornare a vincere, un imperativo imprescindibile. L’arrivo del promettente ds, però, non soltanto lascerebbe dietro di sé qualche problemino di carattere tecnico al Napoli orfano ma potrebbe crearne qualcuno di nuovo anche ai rivali storici dell’Inter.

Il triangolo ricadrebbe infatti a colpire l’annessione di Roberto De Zerbi come allenatore della Prima Squadra in sostituzione di Simone Inzaghi, dato come obiettivo principale da parte dei media come suo erede. La Juventus di Giuntoli arriverebbe prima sul tecnico del Brighton lasciando a sé Massimiliano Allegri, nonostante le intenzioni primarie restino quelle di continuare con il toscano almeno fino al termine del proprio contratto.