Dzeko: “Lavoro tanto per la squadra. Rinnovo? Chiedete alla società”

Dzeko è stato il migliore in campo dell’Euroderby fra Milan e Inter: “Eravamo tutti concentrati, dal primo all’ultimo e questo ci ha ripagato”

“Quanti anni ho? Ne ho 37, però mi sento bene”. A parlare è Edin Dzeko, il miglior in campo dell’Euroderby vinto 2-0 dall’Inter. “Stasera mi sentivo più fresco, forse perché la partita scorsa ho riposato – ha aggiunto a ‘Prime’ il bosniaco, autore del gol del momentaneo uno a zero – Non succede spesso di fare un derby in semifinale, eravamo concentrati tutti dal primo all’ultimo e questo ci ha ripagato”.

Dzeko ha giocato con la solita generosità: “Chi mi conosce sa che sono così. Do tanto di più, al di là del gol, anche se quando non segno di questo non si parla. Faccio tanto lavoro per la squadra e si vede”. Sul rinnovo del contratto, il 9 nerazzurro risponde così: “Quando arriverà? Non lo so, dovete chiederlo alla società“.