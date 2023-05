EuroInzaghi schianta il Milan: Dzeko domina, Mkhitaryan troppo prezioso

By

Pagelle e tabellino dell’Euroderby andato in scena stasera al ‘Meazza’ e valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

L’Euroderby comincia all’insegna del nervosismo: Inter e Milan sentono il peso della semifinale e giocano contratte. Poi all’ 8′, su calcio d’angolo Calhanoglu serve Edin Dzeko che con una girata meravigliosa la piazza all’incrocio, ed è 0-1.

Al 10′, con un super-contropiede Dimarco serve Lautaro, l’argentino fa velo per Mkhitaryan che entra in area e fulmina Maignan: 0-2! Uno-due micidiale per i nerazzurri. AL 15′ Calhanoglu colpisce il palo con un tiro formidabile da fuori: il Milan appare annichilito.

I primi venti minuti sono tutti nerazzurri. Lo schema del lancio lungo alternato con il contropiede paga. Al 30′ Lautaro scappa alla difesa milanista e viene sgambettato da Kjaer. L’arbitro indica il dischetto. Il VAR dice di no. Lautaro e Dumfries hanno altre due occasioni per firmare lo 0-3, i loro tentativi non pungono.

Il Milan parte un po’ più aggressivo nel secondo tempo. Poi Dzeko si mangia lo 0-3 al 52′ a tu per te con Maignan. Al 62′, palo di Tonali con deviazione di Bastoni. Entra Gagliardini, Barella lo mette davanti alla porta, e come prevedibile il centrocampista spreca ignobilmente!

Pagelle e tabellino Milan-Inter

TOP

DZEKO – Oltre che elegante, stavolta è anche funzionale e cinico. Si sacrifica, ci mette la cattiveria che di solito non fa parte del suo repertorio; il goal è bellissimo, ma sono belli da vedere anche gli stop e le progressioni palla al piede. In semifinale di Champions in Cigno torna un top-player.

BASTONI – Esce sempre con i tempi giusti e lotta sia con Diaz che con Giroud in area. Per tutto il primo tempo fa la parte del gigante. Insuperabile.

MKHITARYAN – Preziosissimo in entrambe le fasi. Trova il goal che spezza le gambe al Milan ma si fa rispettare soprattutto a centrocampo nei momenti di maggiore confusione, quando l’agonismo prende il sopravvento su tutto il resto.

FLOP

DUMFRIES – Tanti passaggi sbagliati e qualche incertezza su Saelemaekers e a volte su Diaz in copertura. Si allunga il pallone quando non dovrebbe e non mette la gamba quando ci sarebbe da contrastare con maggiore veemenza. Ma ci mette impegno, e in chiusura di primo tempo blocca bene il ventitreenne belga schierato al posto di Leao.

MILAN-INTER 0-2

8′ Dzeko, 10’Mkhitaryan

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6 (82′, Kaluku sv), Kjaer 6 (48′, Thiaw 6), Tomori 5,5, Theo Hernandez 6; Tonali 6, Krunic 5,5; Brahim Diaz 5,5 (82′, Bonega sv), Bennacer sv (16′, Messias 6), Saelemaekers 6 (48′, Origi 6); Giroud 6,5. All. Pioli 6

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 6,5, Acerbi 7, Bastoni 7,5; Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 7 (77′, Gagliardini sv), Mkhitaryan 8 (61′, Brozovic 7), Dimarco 7 (70′, de Vrij 7); Dzeko 8 (69′, Lukaku 6,5), Lautaro 7 (77′, Correa 6). All. Inzaghi 7,5

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)

Ammonizioni: 45′ – Krunic (M); 63′, Tomori (M);