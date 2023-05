Gravissimo infortunio e niente derby: ufficiale stagione finita

Rottura del tendine distale per il difensore centrale della rivale, salterà l’incontro decisivo con l’Inter ai fini della classifica di Serie A

Non tutto il male vien per nuocere. L’Inter ha vissuto settimane di tensione emotiva e sbandamento tattico, concedendo tanto alle piccole avversarie in campionato e perdendo terreno sulle altri dirette pretendenti alla qualificazione per la prossima edizione di Champions League. Invece che piangersi addosso, la formazione nerazzurra ha saputo reagire facendo di quel periodo uno sprono positivo per migliorare ancora. E infatti, a pochissime giornate dal termine dei giochi, i nerazzurri sono ancora in piena corsa più energici che mai.

Questo risveglio della condizione mette a tacere le critiche recenti e slancia il gruppo anche in funzione della disputa delle due semifinali di Champions contro il Milan, derby per eccellenza sul palcoscenico calcistico più importante d’Europa. La prima, da disputare questa sera sul manto erboso di un gremito San Siro, inizierà a definire le posizioni delle due contendenti. Intanto, la preparazione nerazzurra procede anche fuori dal campo, con sedute di rinvigorimento mentale, in vista dei prossimi incontri di un calendario fittissimo che vedranno sfide contro Napoli, Fiorentina e Atalanta .

Duro stop per Palomino: salterà il derby con l’Inter

L’ultimo degli aggiornamenti, fra l’altro, riguarda proprio una delle prossime rivali: l’Atalanta, come comunicato in via ufficiale a seguito di alcuni accertamenti specialistici svolti nelle ultime ore, perde in via definitiva il difensore centrale José Luis Palomino per infortunio di terzo grado.

Il calciatore argentino aveva accusato un fastidio lo scorso 3 maggio nel corso della gara di campionato contro lo Spezia, ora sembra trattarsi di qualcosa di piuttosto serio: rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro. Per lui, dunque, stagione finita. Le valutazioni sulle sue condizioni verranno effettuate nel corso dei prossimi giorni ma non c’è speranza che possa riprendere l’attività in vista del derby lombardo contro l’Inter. Ci vorrà infatti del tempo prima che il tessuto coinvolto dalla rottura possa andare incontro a totale guarigione, dopodiché si dovrà necessariamente procedere con attenta analisi fisioterapica per costruire un programma di recupero ad hoc da spendere nel corso delle settimane estive.