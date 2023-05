Il piano di Pioli per ribaltarla, ma occhio alle assenze

La sconfitta per due reti a zero nel primo dei due euroderby di Champions League non è andata già a Pioli, che ora studia un piano per ribaltarla. Ma il Milan potrebbe fare i conti con due assenze pesanti

Stefano Pioli ha affrontato Simone Inzaghi nel derby di Milano otto volte. Il bilancio è inclemente per l’allenatore del Milan. A fronte di due vittorie (quella del “si è girato Giroud” e quella di quest’anno in campionato, dove però i rossoneri hanno comunque sofferto molto), ci sono due pareggi e quattro sconfitte. Sono tredici i goal subiti, solo cinque quelli fatti. Solamente nel 2023 (nelle tre partite disputate da inizio anno), i goal subiti sono sei, quelli fatti zero.

Inzaghi ha incartato ancora Pioli, che adesso ha il dovere di inventarsi una nuova strategia per mettere in difficoltà l’Inter: ribaltarla sarà complicato, ma non impossibile. Con le sue dichiarazioni al termine del match, Pioli ha voluto sottolineare soprattutto la risposta mentale discreta del Milan nel secondo tempo.

“Non abbiamo cominciato come dovevamo, come l’avevamo preparata“, ha ammesso l’allenatore rossonero in conferenza stampa. “Ma l’Inter ha segnato sulla prima palla inattiva. La prima frazione è stata difficile, però abbiamo rimediato nel secondo“.

Pioli vuole ribaltarla: la ricetta per affrontare l’Inter nella semifinale di ritorno

“Peccato non aver segnato un goal nella ripresa. Forse l’avremmo meritato. Bisognerà ripartire da qui, perché serve una grande partita per ribaltarla“, ha continuato Pioli. Quindi l’allenatore non ha intenzione di arrendersi, com’è è giusto che sia. Pur ammettendo la forza dell’Inter, ha voluto ricordare che il Milan ha già battuto in passato i nerazzurri.

“Abbiamo la possibilità per mettere in difficoltà gli avversari e per raddrizzare il risultato”, ha spiegato ancora il tecnico. “I miei giocatori sanno che hanno un’ultima occasione, serve mettere in campo tutto quello che abbiamo per ribaltare una situazione difficile, ma non impossibile. Sarà chiaramente una partita difficile, ma il calcio ci insegna che si può rimediare. Dobbiamo crederci, giocando meglio”.

I numeri dicono che il Milan soffre particolarmente l’Inter. Lo ha spiegato anche Capello: se i rossoneri non riescono a trovare una contromisura per arginare il centrocampo interista, difficilmente potranno a far male al ritorno. Per inventarsi qualcosa, il mister rossonero ha meno di sei giorni, con lo Spezia di mezzo, e un quarto posto per cui lottare in campionato.

Le scuse dell’allenatore rossonero

La partita di ieri è sembrata una replica di quella di Supercoppa Italiana, con l’Inter subito aggressiva e in grado di incidere con pressing alto e verticalizzazioni veloci. Il Milan ha contribuito con errori ripetuti e andando sotto sempre nello stesso modo.

L’ultima vittoria del Milan contro l’Inter si deve a prestazioni super di Leao e Maignan. Il derby d’andata di campionato fu una partita molto strana. Il Milan giocò bene ma soffrì parecchio fino al 90′, e l’Inter ebbe molto da recriminare. Il mister rossonero dovrà sperare quindi in un recupero di Leao, e soprattutto in una partita diversa da parte della difesa e di Theo Hernandez.

Ai microfoni di Amazon, subito dopo il fischio finale, Pioli aveva detto, a mo’ di giustificazione, che l’Inter era entrata per la prima volta in area nel 7′, quando poi ha firmato lo 0-1. Questa frase non è piaciuta per niente ai tifosi rossoneri.

Milan-Inter, Bennacer in bilico: “Non so se ci sarà al ritorno“

Il Milan spera di riavere Rafael Leao al 100% per il ritorno. Il portoghese, che non è riuscito a giocare l’andata per l’infortunio rimediato contro la Lazio, potrebbe recuperare. Ma non è detto che lo stato di forma possa essere quello ideale per giocare una partita così importante.

Nel match di ritorno, nell’ambiente, tutti contano però su di lui. Ma c’è anche un altro giocatore che rischia di non esserci: Ismael Bennacer, infortunatosi al ginocchio, nel corso del primo tempo. Su Bennacer, Stefano Pioli ha spiegato che lo stop potrebbe essere lungo.

“Ha sentito un dolore forte al ginocchio, non si ricorda in che occasione ha subito l’infortunio. Non so se ci sarà al ritorno”. Oggi stesso il centrocampista ha svolto gli esami del caso per capire se avrà qualche possibilità di recuperare. Pioli e tutti i tifosi del Milan hanno incrociato le dita, ma inutilmente. L’infortunio è grave.

Ecco il comunicato stampa del Milan dopo le visite: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia“. Ci sarà un’operazione, e per Bennacer la stagione è finita ieri sera: niente ritorno di Champions, dunque.