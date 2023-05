Eto’o-Onana, rapporto inesistente: ieri nemmeno un saluto

Ancora freddi e distaccati i contatti tra i due connazionali camerunesi dopo i fatti del Mondiale, neanche l’Inter funge da collante nelle notti di Champions

Prestazione solida, chiusa numericamente nei primi dodici minuti di gioco e poi mantenuta costante, in controllo, fino al fischio finale. L’Inter dell’andata delle semifinali di Champions League contro i rivali storici del Milan nell’attesissimo euroderby ha funzionato a dovere. Un meccanismo rodato, del quale fa parte con orgoglio anche il portiere camerunese André Onana.

Sul suo conto erano numerose le annotazioni positive sin da prima che vestisse nerazzurro, poi però con la guida di Simone Inzaghi ha preso sempre maggiore fiducia ed oggi rientra nel gruppo dei migliori portieri d’Europa. Tanto che anche il Chelsea, direttamente dalla Premier League, ha messo gli occhi su di lui.

Ma Onana, per quanto sia soddisfatto di essere arrivato a giocare una partita così importante per la sua squadra e il prosieguo della propria carriera professionale, non ha mai dimenticato il trascorso durante la passata edizione del Campionato del Mondo in Qatar. Era infatti capitano e primo rappresentante della Nazionale Camerunese, quando alcune divergenze interne con il proprio allenatore lo hanno costretto ad essere escluso con largo anticipo dalla disputa delle ultime partite della fase a gironi della competizione.

Delusione e rammarico lo hanno consumato anche a seguire, ma non è stato l’unico ad aver subito il contraccolpo. Il rapporto si è raffreddato immediatamente anche con il Presidente della Federazione locale, l’ex centravanti nerazzurro Samuel Eto’o.

Eto’o-Onana, nulla è cambiato: il retroscena del Mondiale brucia ancora il rapporto

Ospite della trasmissione in diretta televisiva del canale Prime Video sull’omonima gestita da Amazon, Eto’o ha commentato pre-partita, intervallo e post-partita in compagnia di altri grandi ex della supersfida tra cui Diego Milito e Julio Cesar. L’ex portiere brasiliano, in particolare, si è trovato molto vicino alle gesta di Onana nel corso della partita perché sedeva alle spalle della sua porta, in una postazione privilegiata.

Inevitabilmente, dunque, è giunto il confronto faccia a faccia tra i due camerunesi durante il quale Eto’o ha fatto i complimenti all’altro sulla base delle informazioni raccolte dal collega bordocampista, mostrando apparente empatia. Di tutta risposta e in forma assolutamente indiretta, Onana ha ringraziato senza mostrare particolare interesse alla questione.

La riprova del fatto che nulla tra i due sembra essere cambiato in meglio: anzi, i rapporti che intercorrono sembrano ancora molto freddi e distaccati esattamente come visto tempo addietro. Che ci possano essere i presupposti per una pacificazione serena in futuro non è escluso, ma al momento i due non si sono neppure salutati. Non-gesto eloquente, ognuno per la sua strada.