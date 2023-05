Lautaro, svolta a sorpresa da 115 milioni

Il centravanti nerazzurro era stato oggetto di avances dalla Premier League, ora un nuovo dettaglio cambia le carte in tavola sull’offerta monstre

Impatto positivo, da vero capitano e trascinatore. Lautaro Martinez ha avuto la capacità di esserlo in diversi momenti di questa stagione, soprattutto quando la squadra non riusciva a rendere sottorete e subiva troppi gol in fase di copertura. Anche lui ha attraversato, come il resto dei compagni, momenti di magra. Ma non si è fatto abbattere. Ha tirato fuori le unghie e ha ruggito, soprattutto in Champions League. Che l’Inter sia arrivata a battere il Milan nella prima delle due semifinali è anche merito suo. E ora anche la corsa in campionato sembra nuovamente a portata.

L’ultimo mese disputato dal centravanti argentino è stato quindi degno di nota e lo stesso Simone Inzaghi non vuol rinunciare a lui. Tanto che lo impiega dal primo minuto con costanza, lasciando poi che sia Joaquin Correa a farne le veci nei minuti finali per slanciare il processo di turnover. E le attenzioni giunte nel corso delle passate settimane dai club esteri a lui interessati sono cresciute di pari passo, finché il Manchester United non è stato tra i primi a comunicare esplicitamente la volontà di tentare l’assalto a giugno. Fortuna che l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, è stato capace di arginare le richieste imponendo non soltanto il prezzo minimo per il suo cartellino ad almeno 80 milioni ma sottolineando il fatto che il blocco di ogni trattativa dipende proprio dalle volontà del tecnico. Così, in Premier League, qualcosa starebbe per cambiare. Perché la costanza con cui l’Inter rifiuta è direttamente proporzionale alla caccia che la dirigenza inglese dello United sta lanciando in giro per l’Europa. Obiettivo? Scovare l’attaccante decisivo, come non lo si vede da quando Cristiano Ronaldo era ancora parte del progetto di Erik ten Hag.

Calciomercato, Guedes supera Lautaro: assalto United

E neanche a farlo di proposito, chi potrebbe divenire vero erede del portoghese è anch’egli un portoghese. Si tratta di Gonçalo Ramos, visto all’opera con la maglia del Benfica nel corso dei quarti di finale di Champions League e sempre estremamente pericoloso anche nel campionato de Liga Portugal.

Per lui il Manchester United non vuole badare a spese, sapendo che il club lusitano è bottega cara: serviranno almeno 115 milioni di euro – secondo il giornale spagnolo ‘Fichajes’, per strapparlo a Roger Schmidt. Per il club cedente si tratterebbe della terza cessione extra remunerativa della propria storia, sopra i 100 milioni. Prima di lui, infatti, erano stati prelevati Joao Felix dall’Atletico Madrid ed Enzo Fernandez (oggi entrambi al Chelsea, ndr). Da valutare con attenzione, però, le posizioni di PSG e Bayern Monaco. Intanto l’Inter, qualsiasi sia la destinazione prescelta, potrà sospirare scagionando Lautaro dalla morsa del mercato.