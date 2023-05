Inzaghi ‘perde’ un suo calciatore: UFFICIALE, stagione finita

Con Gosens ancora non pienamente recuperato, Simone Inzaghi perde un altro terzino per il finale di stagione. Un calciatore su cui il tecnico poteva contare per il rush finale, tornerà a giocare con l’Inter solo a settembre

Mattia Zanotti, un prodotto giovanile della Virtus Feralpi Lonato e del Brescia, è passato al settore giovanile dell’Inter nel 2017. Ha esordito in Serie A con i nerazzurri nella vittoria per 4-0 sul Cagliari il 12 dicembre 2021, entrando come sostituto all’83’. Quest’anno Inzaghi lo ha tenuto in prima squadra per parecchi mesi e ne ha apprezzato molto le qualità fisiche e mentali. Così il giovane laterale destro si è guadagnato l’ingresso in campo nel finale della gara contro il Lecce, rubando il posto a Raul Bellanova.

Inzaghi, però, non potrà più sfruttarlo fino al termine della stagione: il tecnico perde il terzino in un momento molto delicato, con Dumfries e Dimarco chiamati a fare gli straordinari, e Bellanova costretto a riciclarsi come riserva per la fascia sinistra.

Zanotti, che si è fatto notare nella Primavera nerazzurra sotto la guida di Armando Madonna, è diventato un titolare fisso anche per Chivu. Pare che si ispiri al capitano Javier Zanetti, e dall’argentino ha anche ereditato il soprannome: i compagni dell’U-19 lo chiamano El Tractor. Corre sempre, Zanotti, si impegna in allenamento e non ha paura di confrontarsi con i calciatori più grandi. E ora è stato convocato dall’Italia per il Mondiale U20.

Inzaghi perde il terzino e Chivu rischia di fallire l’obiettivo play-off: Zanotti ai Mondiali

L’Inter ha deciso di dare il via libera a Zanotti, Fontanarosa e Pio Esposito: tutti e tre i ragazzi della Primavera sono nella lista dei convocati per il Mondiale giovanile. Non c’è Fabbian: la Reggina gli ha negato il permesso di partecipare alla competizione. Ma c’è l’ex Inter Casadei.

L’Inter ha liberato anche Valentin Carboni, che giocherà con l’Argentina. Il centrocampista offensivo ha già dimostrato di poter far bene: in amichevole contro la Republica Dominicana, per la preparazione al Mondiale U20, il giovane Carboni è partito titolare, con il numero 10 sulle spalle, e ha aperto le marcature nel 4-0 della Selección del ct Mascherano.

Il fatto che Zanotti non possa essere a disposizione dell’Inter potrebbe creare qualche problema a Inzaghi, che al momento è in difficoltà con i terzini. Mentre a livello di Primavera, l’Inter dovrà fare a meno anche di Fontanarosa e del bomber Esposito. Malgrado potesse rifiutare, l’Inter ha mandato al Mondiale U20 quattro dei suoi giocatori più promettenti: Carboni, Esposito, Fontanarosa e appunto Zanotti. Il Mondiale complica parecchio il sogno playoff, Ma in un certo senso palesa che gli obiettivi della dirigenza sono altri: non si punta al risultato immediato ma a far crescere i ragazzi nel migliore dei modi.

Ultime speranze per l’U-19 di Chivu

Dopo un inizio di stagione molto complicato, la squadra allenata da Chivu è tornata in corsa per i playoff. Mancano quattro giornate alla fine e ci sono diversi scontri diretti. L’U-19 nerazzurra è a -2 dai playoff (l’ultimo posto disponibile, il sesto, è occupato dal Frosinone a 47 punti). Rimane difficile, ma l’obiettivo non più impossibile. Davanti all’Inter di Chivu, attualmente a 45 punti, ci sono la Juve a 47 e il Frosinone a 47 (ma con una differenza reti migliore rispetto ai giovani bianconeri).

Intanto, mentre si progetta l’ingresso di Tarantino come nuovo responsabile delle giovanili, Antonello ha ammesso che l’Inter stia ragionando sull’istituzione di una Squadra B, ma solo a partire dal 2024/25. Le valutazioni, in verità, sarebbero ancora in fase embrionale, visto il forte legame con la Pro Sesto, la nuova formazione U-23 nerazzurra potrebbe giocare al Breda di Sesto San Giovanni.

Tornando ai Mondiali U20, Zanotti dovrebbe giocare titolare, così come Pio Esposito, classe 2005, convocato nonostante sia due anni sotto età, e potenzialmente convocabile anche per l’Europeo U19, dove sarebbe un anno sotto età. Entrambi i nerazzurrini hanno dimostrato quest’anno di poter fare la differenza.

Già quest’anno l’Inter ha rifiutato varie proposte per Zanotti: alcune squadre di B lo avevano chiesto in prestito e l’AZ Alkmaar voleva acquistarlo. Inzaghi crede molto nel giovane terzino e punta a valorizzarlo.