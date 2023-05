230 milioni di euro: Mourinho al Psg con il big dell’Inter

Lo ‘Special One’ potrebbe approdare per la prima volta in Francia in vesti di tecnico dei parigini. Assieme a lui potrebbe prendere la stessa direzione anche un ‘portento’ dell’Inter

In questi ultimi mesi, complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme alla Roma, il nome di Jose Mourinho è finito per essere accostato a tutta una serie di altri club europei, Chelsea incluso.

E’ emerso fuori, infatti, negli scorsi giorni che i ‘Blues’ avrebbero mostrato un tentativo di avance nei confronti dell’ex tecnico dell’Inter, rifiutato poi dallo stesso portoghese. Ciò non toglie, però, che lo ‘Special One’ non possa ugualmente arrivare a dare il proprio addio alla Roma nel corso dei prossimi mesi. Alcune voci riferiscono, non a caso, di una presunta stanchezza accusata da parte di Mourinho in quel della Capitale, tale da poterlo spingere, poi, a fare le valigie nell’arco della prossima estate. Ed è da qui che, nel frattempo, tutta una serie di club hanno già incominciato a rivolgere più di un semplice pensierino nei confronti dell’attuale tecnico giallorosso. Psg su tutti.

Calciomercato, il Psg vuole Mourinho: già avviati i contatti tra il Ds Campos e l’agente dello ‘Special One’

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘RMC Sport‘ nelle ultime ore, il Psg si è mostrato particolarmente interessato a Jose Mourinho a tal punto da essersi permesso di avviare già i primi contatti con l’intento di provare ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Il portale spagnolo riferisce, infatti, che l’attuale direttore sportivo del Psg – niente meno che Luis Campos – ha già instaurato i primi colloqui assieme all’agente dello ‘Special One’. Stiamo parlando di Jorge Mendes, ex procuratore di Cristiano Ronaldo e che, quest’oggi, oltre a curare gli interessi di Jose Mourinho, fa le veci anche di alcuni calciatori dei parigini, quali Renato Sanches, Vitinha, Danilo Pereira ed il giovanissimo Warren Zaire Emery, giusto per citarne qualcuno. Si legge, inoltre, che su questo l’attuale tecnico della Roma avrebbe già mostrato una buona dose d’interessamento nei confronti di tale proposta.

D’altra parte, nel caso in cui Jose Mourinho dovesse finire per mettere seriamente piede in quel di Parigi, lo stesso tecnico portoghese finirebbe, da quel momento in poi, per poter richiedere alla sua futura e presunta dirigenza tutta una serie di calciatori militanti quest’oggi in Serie A, Nicolò Barella incluso.

Calciomercato, pericolo Mourinho-Psg per l’Inter: lo ‘Special One’ potrebbe richiedere anche Barella

Qualora Jose Mourinho, a partire dalla prossima estate, dovesse finire per prendere un volo con direzione Parigi, lo stesso ‘Special One’ potrebbe incominciare a sviluppare tutta una serie di richieste nei confronti della dirigenza parigina.

Sarebbe proprio da quel momento in poi, infatti, che – pur di mettere su una squadra del tutto ambiziosa, più di quanto non lo sia già, sia chiaro – il tecnico portoghese potrebbe finire per richiedere l’acquisto di qualche calciatore che ha avuto modo di poter ammirare nel corso di questa sua esperienza 2.0 trascorsa in Italia.

I nomi potrebbero essere, non a caso, quelli di Victor Osimhen – con un Lionel Messi che ha, oramai, già le valigie in mano – e Nicolò Barella mettendo, dunque, a quel punto in fortissima apprensione sia Napoli che Inter. Un presunto doppio colpo, insomma, da circa 230 milioni di euro.