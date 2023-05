Hakimi vuole tornare: la trattativa si apre, ecco le cifre

In Spagna, ormai, si parla sempra più insistentemente di un Hakimi scontento a Parigi e dunque desideroso di tornare. Ma dove? La nostalgia del marocchino ha due termini: Milano e Madrid

Un ritorno all’Inter è a oggi fantascienza, e lo sa lo stesso laterale destro. Pur avendo amato moltissimo i colori nerazzurri, Hakimi punta a tornare in un’altra ex squadra cui è parecchio legato: il Real Madrid. E almeno potenzialmente i Blancos potrebbero accontentarlo. Nonostante i rapporti non certo idilliaci tra Perez e al Khelaifi, su pressione del marocchino, i due top club potrebbero comunque aprire a questa suggestiva trattativa.

Il PSG chiederebbe probabilmente non meno di 60 milioni. Una cifra alta pure per il Real, ma che forse Perez sarebbe pronto a investire per il ritorno del figliol prodigo. Per Achraf Hakimi la stagione è stata agrodolce. Ha conosciuto successi e cadute, entusiasmo e disappunti. Col Marocco, ai Mondiali in Qatar, si è tolto un sacco di soddisfazioni. A Parigi, invece, le cose non sono andate benissimo.

C’è chi sostiene che il ragazzo abbia potuto risentire anche sportivamente dell’indagine in cui è stato coinvolto per violenza sessuale ai danni di una ragazza. Inoltre, è risaputo che, anche in spogliatoio, il marocchino non si sia mai trovato a proprio agio, a Parigi. Per tutta la squadra allenata Galtier la situazione è un po’ complicata. E i risultati sono chiari. L’uscita dalla Champions e i troppi inciampi in Ligue 1 hanno deluso tutti e acuito le spaccature già presenti nella rosa.

Hakimi e la voglia incontenibile di tornare

La macchina di goal e assist che ha giocato in nerazzurro, e che poi è costata 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus al PSG, sembra aver perso potenza e slancio. E così i francesi potrebbero cederlo sl miglior offerente. Hakimi ha voglia di cambiar aria, per trovare nuovi stimoli e buttarsi i problemi alle spalle: vorrebbe tornare all’Inter, dove ha giocato la sua stagione migliore, o al Real Madrid, che è la sua squadra del cuore.

All’Inter il marocchino era diventato in pochi mesi un idolo dei tifosi e si era sentito parte di una famiglia. Ma secondo i media spagnoli, e in particolare L’Equipe, Achraf Hakimi starebbe pensando soprattutto a un ritorno al Madrid. Il ragazzo avrebbe già espresso icon la dirigenza il proorio desiderio di lasciare Parigi. I tifosi del PSG non lo hanno mai capito. E spesse volte lo hanno trattato con durezza. I supporter del Real lo accoglierebbero invece a braccia aperte.

Il Real Madrid vuole puntare sui giovani, e ha estremo bisogno di puntellare la rosa con giocatori di sostanza. A destra Ancelotti sta schierando da un po’ du tempo il non freschissimo Carvajal, mentre a a sinistra ha scelto di adattare Camavinga, che è un mediano e vorrebbe tornare a giocare al centro.

Hakimi è un figlio di Madrid che non ha mai avuto la possibilità di esprimere tutto il suo potrnziale con la maglia dei Blancos. E Perez è sempre stato un suo estimatore. L’alternativa potrebbe essere Joao Cancelo, laterale del Manchester City in prestito al Bayern Monaco, dove però sta giocandi poco. Il portoghese potrebbe finire proprio al PSG, come sostituto di Hakimi, o al Real, se il marocchino non dovesse muoversi dalla Francia.

Ciò che è certo è che Cancelo non ha alcuna voglia di giocare ancora per Guardiola o in Germania. Sogna una piazza in cui potersi sentire di nuovo protagonista. Proprio come Hakimi.