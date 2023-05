Skriniar è tornato a Milano: riabilitazione e (forse) derby al ‘Meazza’

Lo slovacco è fermo ai box dal 14 marzo scorso ed ora è rientrato in Italia per proseguire il proprio percorso riabilitativo. Parentesi con l’Inter giunta ormai ad un punto morto, ma c’è un ma

Reo di essersi infortunato durante Porto-Inter, giocatasi nello scorso 14 marzo nella cornice di pubblico offerta dal ‘Do Dragao’, Milan Skriniar ha, da quel momento in poi, dovuto alzare nuovamente bandiera bianca e terminare, perlomeno sino ad oggi, il proprio percorso europeo assieme ai nerazzurri solamente agli ottavi di Champions League.

Come già accennato, infatti, lo slovacco – dopo essere subentrato a 10′ dal termine e pur stringendo i denti – ha rimediato una ricaduta in seguito all’infortunio che aveva manifestato precedentemente, procurandoselo – in quella circostanza – nel bel mezzo del match valido per gli ottavi di ritorno. La lombalgia accusata inizialmente da Skriniar si è, infatti, trasformata poi in lombosciatalgia con lo stesso classe ’95 che, dopo aver fatto riscontrare danni al disco intervertebrale è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico sostenuto negli scorsi mesi.

Ora, però, a distanza di un po’ di tempo, l’ex Sampdoria è finalmente pronto per proseguire il proprio percorso riabilitativo – già incominciato nelle settimane precedenti, a onor del vero – e che, di fatto, continuerà a sostenere al fianco dello staff medico-sanitario nerazzurro. Non a caso, Milan Skriniar è rientrato a Milano già nelle scorse ore e, tra le tante cose, non è affatto da escludere una sua eventuale ed ipotetica presenza nell’Euroderby di ritorno di questa sera, pur dovendo assistere alla partita – in quel caso – direttamente dalla tribuna. Tutte le novità.

Skriniar è rientrato a Milano per proseguire il proprio iter riabilitativo: probabile che assista all’Euroderby dal vivo

Di rientro da Bordeaux, stragrande cittadina nella quale ha iniziato a svolgere la prima fase di riabilitazione per quanto ne concerne a proposito del post intervento alla schiena, Milan Skriniar è tornato ora a fare nuovamente visita dalle parti di Appiano.

Sarà proprio da quelle parti, infatti, che lo slovacco proseguirà l’intera fase di recupero sul campo assieme al resto dello staff medico nerazzurro, ma non è affatto finita qui. Essendo già rientrato a Milano, diventa assai probabile – a questo punto – che Skriniar, già nella serata di oggi, assista all’Euroderby di ritorno direttamente dal vivo. Questa, infatti, una delle possibili novità riguardanti l’ex Sampdoria: colui che, pur non potendo prendere parte al big match odierno, dove la posta in palio è altissima, dovrebbe ugualmente finire per sostenere, anche dal difuori del campo, i suoi attuali compagni di squadra.

Nel frattempo, ad essersi esposto su una tematica così delicata come quella dell’Euroderby di ritorno, ci ha pensato una persona che, tutt’ora, continua ad avere la giusta influenza al didentro del calcio di oggi. Stiamo parlando di Andrea Stramaccioni.

Stramaccioni a Tv Play: “Inter favorita ma non abbassi la guardia. Dette fin troppe cose brutte nei confronti di Inzaghi”

“L’ex allenatore di Inter e Udinese, quest’oggi momentaneamente fermo ai box ma pur sempre in vesti di opinionista sportivo, Andrea Stramaccioni, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play direttamente da Fiuggi, location nella quale si è svolta la quattordicesima edizione del Premio Maestrelli, per poter parlare a proposito dell’Euroderby di questa sera. Queste le sue dichiarazioni.

“Credo fermamente che vedere, quest’oggi, tutte queste squadre ben piazzate in Europa dev’essere motivo di grande orgoglio. Premesso ciò, vedo chiaramente l’Inter favorita. E’, certamente, tra le squadre più in forma del campionato. Il Milan, invece, pur non attraversando un momento positivo, può arrivare a mettere in difficoltà i nerazzurri. Hanno le qualità per farlo e, d’altronde, nel calcio può succedere di tutto. Adesso l’ago della bilancia pende sicuramente in favore dell’Inter. Questione Inzaghi? Personalmente gli ho fatto i miei complimenti, credo che siano state dette cose fin troppo brutte nei suoi confronti“.

Due ospiti speciali per Inter-Milan: Hakimi e Perisic attesi al ‘Meazza’ questa sera

Pur avendo detto addio all’Inter negli scorsi anni, chi prima e chi dopo, né Achraf Hakimi né tantomeno Ivan Perisic hanno ancora dimenticato il proprio passato, anzi, sono pronti a dare nuovo ed ulteriore supporto, seppur dal difuori del campo questa volta, ai loro ex compagni di squadra.

Per la sfida di questa sera, infatti, col calcio d’inizio di Inter-Milan che è fissato alle ore 21 nella splendida cornice di pubblico del ‘Meazza’, sono attesi anche due ex nerazzurri come Achraf Hakimi ed Ivan Perisic. Entrambi assisteranno, non a caso, dal vivo all’Euroderby di ritorno, match nel quale ci si gioca il pass valido per la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.