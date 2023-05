La finale di Lukaku: svolta di fine stagione per il bomber

L’Inter è in finale di Champions, anche grazie al ritrovato Romelu Lukaku: suo l’assist che ha portato al goal di Lautaro Martinez

A fine partita uno Steven Zhang più che soddisfatto per la conquista della finale di Champions League ha parlato di una stagione fantastica e ha confessato che se all’inizio dell’anno gli avessero detto che l’Inter sarebbe arrivata in finale di Champions avrebbe fatto fatica a crederci. “A inizio stagione me l’aveva detto Lukaku, che arrivavamo in finale, io credevo scherzasse ma, partita dopo partita, abbiamo iniziato a crederci“.

Anche lo stesso Romelu Lukaku ha parlato a fine match dell’impresa. Durante una bella intervista ai microfoni della CBS, il belga ha raccontato la sua stagione anomala, soffermandosi su un infortunio sottovalutato e sul cambio di passo fortemente voluto da Inzaghi. Ora anche Lukaku può esultare, sa che la finale di Champions è un risultato importante per l’Inter e per la sua carriera.

“È stata una stagione molto difficile per noi“, ha ammesso il belga, “ma alla fine abbiamo dato tutti il massimo. Così nell’ultimo mese abbiamo rimesso a posto le cose in campionato e siamo arrivati in finale nelle coppe. Essere presenti in finale di Champions League è qualcosa di veramente importante per noi“. Il belga crede che l’Inter possa ora mostrare il suo vero valore con la rosa è quasi al completo e un tecnico che ha impartaro (di necessità virtù) a sfruttare al massimo il turnover.

“Qui chiunque gioca dà il massimo. A livello personale, posso dire che adesso sto molto bene, ma ho sofferto tanto“, ha continuato Big Rom. “Ci sono stati mesi durissimi dopo l’infortunio, anche perché la gravità del problema non era stata subito chiara. Poi sono andato in Qatar, ma non ero in forma e in seguito mi sono dovuto fermare di nuovo. Ho lavorato tanto per tornare in condizione e ora vogliamo chiudere al meglio questa stagione“.

Lukaku è in finale di Champions: la confessione del belga a Henry

Henry gli ha chiesto poi di esprimere un giudizio su Simone Inzaghi. E qui Lukaku si è lasciato andare a un’interessante analisi. Dopo aver elencato i meriti del mister, ha spiegato come Inzaghi ha saputo cambiare tattica in corsa. “Due anni fa vincemmo lo scudetto giovando prevalentemente in ripartenza, mentre l’anno scorso l’Inter faceva un po’ contrattacco e un po’ possesso palla. In questa stagione, eravamo partiti provando con un pressing molto alto, ma incassavamo troppi goal e questo ci è costato diversi punti. E allora Inzaghi è tornato indietro e i risultati sono evidenti. Adesso abbiamo un baricentro più basso per poi attaccare con velocità. Ed è stata la svolta“.

Sul possibile club avversario in finale Lukaku dice di temere entrambe le prospettive. “City e Real sono due grandi squadre. Guardiola ha un piano tattico diverso per ogni partita e questo mette in difficoltà le avversarie inglesi; Ancelotti può contare su due esterni d’attacco di grande qualità come Vinicius e Rodrygo oltre a tanti giocatori mondiali e altri come Valverde che lo stanno diventando“.

Henry svela un retroscena su Lukaku: “Dopo il Mondiale gli ho scritto ogni giorno“

L’ex juventino Henry ha svelato che dopo il Mondiale ha scritto ogni giorno a Lukaku per chiedergli qualcosa… “Quello che ho fatto con Romelu dopo il Mondiale non è mia abitudine: recentemente sono cambiato“.

“Dirò una cosa molto onestamente: non sono quasi mai preoccupato. Ma con Lukaku è stato diverso. Per due settimane sono stato molto preoccupato, gli ho scritto ogni giorno chiedendogli come stesse: non è stato facile, non sapete cos’è successo. Ma lui ne è uscito e sono molto orgoglioso di lui e dell’Inter“, ha concluso il francese.

Henry e Lukaku hanno un rapporto speciale da anni. Lo ha raccontato lo stesso Lukaku. “Quando ci siamo conosciuti ero ancora all’Everton, era è stata la mia ultima stagione. Gli ho detto che volevo sapere fare per essere migliore. E così ci siamo seduti insieme e ogni giorno durante il raduno nazionale, abbiamo passato due ore a guardare WydScout, tutte le partite, tutte le azioni”.