Bayern Monaco all’assalto: 100 milioni, ‘doppietta’ targata Inter

Altro che il solo Barella. Dall’estero non mollano altri due ‘mostri sacri’ dell’Inter. Ora sì che possono essere seriamente i nerazzurri a rimetterci per davvero

Ad aver stupito nuovamente, anche nel corso di quest’annata targata nerazzurra, ci ha pensato non soltanto il solo ed inimitabile, per certi versi, Nicolò Barella ma anche il suo attuale compagno di squadra Lautaro Martinez, autore di un’altra stagione da urlo.

Reo di aver conquistato un Mondiale nello scorso dicembre, con la possibilità di poter arrivare a mettere le mani anche sulla Champions League nel prossimo 10 giugno, il ‘Toro’ di Bahia Blanca vuole prendersi tutto ed è per questo che non si pone alcun limite sul proprio cammino. Proprio come accaduto nella passata stagione infatti, col classe ’97 che mise a referto 25 reti e 4 assist – realizzando allora il suo record di marcature in una singola stagione – lo stesso Lautaro è riuscito a ripetersi anche in quest’annata, non ancora terminata del tutto, tra l’altro.

Grazie alla rete inflitta due soli giorni fa al Milan nell’Euroderby di ritorno, il classe ’97 è riuscito, per la seconda volta consecutiva, a toccare quota 25 in stagione siglando, inoltre, la bellezza di 10 assist. Sinonimo, dunque, che il centravanti che abbiamo potuto apprezzare nel corso di quest’annata è un calciatore del tutto maturato rispetto agli scorsi anni e pronto a trascinarsi, quando necessario, la squadra dietro a sé. Non a caso, dopo la vicenda Skriniar, la fascia da capitano è stata riposta proprio sul braccio sinistro dell’argentino.

Ad essere sinceri, infatti, dello straordinario momento di forma del ‘Toro’ se ne sono accorti in molti, per non dire in moltissimi. Diversi club europei, a onor del vero, hanno già incominciato a fare più di un semplice pensierino nei confronti dell’ex Racing Club anche se c’è da dirlo. Pensare, ad oggi, ad un’Inter che cede Lautaro è pura utopia in questo momento. Pur avendo bisogno di soldi, la ‘Beneamata’ non è affatto intenzionata a cedere il proprio attuale numero 10, niente meno che vero e proprio trascinatore, bensì qualcun altro come ad esempio Dumfries, Brozovic, ma anche lo stesso Onana, nella peggior delle ipotesi. In tal senso, occhio a questo potenziale doppio colpo in casa Inter targato Bayern Monaco.

Calciomercato, il Bayern può tentare la doppietta dall’Inter: occhio all’affare da 100 milioni Onana-Lukaku

Tra i tanti club che nel corso della prossima estate andranno a caccia di nuovi ed ulteriori rinforzi, c’è sicuramente il Bayern Monaco: pronto, dal canto proprio, a tentare l’assalto sia per un altro estremo difensore che per un nuovo centravanti. In tal senso, i nomi potrebbero anche essere quelli di Andre Onana e Romelu Lukaku, con quest’ultimo in prestito all’Inter quest’oggi.

I bavaresi restano, infatti, da dover considerarsi ‘coperti’ là dietro con il solo Sommer, prossimo ai 35 anni, anche per via di ciò che recita sinora la situazione Neuer. Oltre ad essersi infortunato gravemente all’inizio del nuovo anno – per lui una terribile frattura alla tibia rimediata nel mentre stava sciando e che, di fatto, ha spinto un bel po’ di gente a pensare ad un suo addio anticipato dal calcio, ma questo lo si vedrà solamente in un futuro prossimo – l’esperto portiere tedesco è giunto ormai ai ferri corti con la sua attuale società, rea di aver esonerato negli scorsi mesi il proprio storico preparatore dei portieri, senza ottenere l’approvazione dello stesso Neuer.

Per il resto, i tedeschi si trovano a dover pensare anche alla situazione riguardante il proprio reparto avanzato. Ad essere sinceri, infatti, i bavaresi non hanno ancora sostituito in maniera del tutto degna il partente Lewandowski, accasatosi nella scorsa estate al Barcellona. Questo, se non altro, per il fatto che il Ds Hasan Salihamidžić e i suoi hanno sì ingaggiato un vero e proprio portento come Mane che risulta essere maggiormente, però, un esterno d’attacco, piuttosto una prima punta: posizione nella quale è stato, poi, schierato da titolare Eric Maxim Choupo-Moting, centravanti che si trovava in scadenza di contratto al termine di questa stagione ma che ha poi rinnovato sino a giugno 2024 nello scorso marzo.

E’ proprio in virtù di tutta questa serie di motivi, insomma, che lo stesso Thomas Tuchel, in primis, potrebbe finire per chiedere alla propria dirigenza di provare a spingersi in avanti per Onana, calciatore valutato attorno ai 40-50 milioni dall’Inter, e per Lukaku, centravanti che quest’oggi si trova sì a Milano, ma tramite la via del prestito. A tal proposito, i tedeschi potrebbero anche provare a negoziare col Chelsea arrivando a proporre agli stessi ‘Blues’ una cifra del tutto simile rispetto a quella del camerunense. Trattasi, dunque, di un potenziale affare da 100 milioni di euro che rischia di mettere in guai serissimi la ‘Beneamata’.

Peraltro, non molto tempo fa, lo stesso Onana venne elogiato in tutti i modi da Neuer: estremo difensore che, da quel momento in poi, vide ricambiarsi i propri apprezzamenti proprio da parte del camerunense, quest’oggi nel pieno vivo della propria carriera e che potrebbe, quindi, tornare particolarmente utile anche a Oliver Kahn e compagnia.