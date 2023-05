Infortunio Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami

By

L’armeno è uscito anzitempo dall’Euroderby di ritorno a causa di un problema accusato al quadricipite sinistro. Le sue condizioni in vista dei prossimi impegni

Reo di essersi infortunato nel corso della semifinale di ritorno di Champions League, disputatasi nello scorso martedì contro il Milan, Henrikh Mkhitaryan ha da quel momento in poi dovuto alzare bandiera bianca abbandonando, immediatamente, il terreno di gara.

Le sue condizioni hanno, infatti, messo sin da subito in fortissima apprensione l’intero ambiente Inter. A distanza di qualche giorno di tempo, precisamente nella giornata di oggi, il centrocampista nerazzurro ha svolto tutti i controlli medici nel caso. Ecco ciò che recita il bollettino medico odierno a proposito della situazione attuale dell’armeno.

Distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra per Mkhitaryan: i tempi di recupero

Nella mattinata di oggi, Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto ad alcuni esami strumentali svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Dai controlli medici effettuati, è emerso fuori che l’armeno ha rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra ed è per questo che le sue condizioni verranno rivalutate nuovamente, di giorno in giorno, dallo staff medico-sanitario dell’Inter.

Nel frattempo, l’ex Roma rischia di dover restare fermo ai box, almeno, per un paio di settimane di tempo. Diventa a tutti gli effetti probabile, quindi, la sua presenza nella finale di Champions League che si terrà ad Istanbul nel prossimo 10 giugno.

Ecco la notizia flash rilanciata direttamente da parte dell’Inter in questi ultimissimi minuti sulle condizioni del classe ’89, risultato tra i migliori in campo nella doppia sfida disputatasi in Champions League contro il Milan, squadra con la quale è andato peraltro a segno nel match d’andata.

Infortunio Mkhitaryan: la nota UFFICIALE del club

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha reso note le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. Di seguito la nota pubblicata direttamente da parte del club:

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.