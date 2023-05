Da zero a diciotto milioni: addio Inter e firma col City

Ferita ancora aperta per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi gli ha oramai detto addio e ad averne approfittato sono stati proprio i ‘Citizens’. L’accaduto

Ancor prima di dover trovarsi, a momenti, a duello in Champions League, Manchester City e Inter si sono trovate già qualche tempo fa a tu per tu in una situazione di mercato alquanto delicata.

Sarà, infatti, in occasione del prossimo 10 giugno che la squadra di Pep Guardiola e quella di Simone Inzaghi si affronteranno, per la prima volta nella loro storia, a muso duro in una finale che si appresta ad essere del tutto scoppiettante. Pur vedendo il Manchester City favorito, in tantissimi la pensano così, ciò che è certo, invece, è che non mancherà alcun colpo di scena nel corso della gara.

Lautaro e compagni faranno di tutto pur di provare a mettere le mani sulla ‘Coppa dalle grandi orecchie’, trofeo che manca ormai da ben 13 anni nella bacheca dell’Inter. Il tecnico piacentino si affiderà, infatti, proprio al ‘Toro’ per provare a ferire la retroguardia inglese.

Dal canto proprio, è lo stesso centravanti di Bahia Blanca che, dopo aver alzato una Coppa del Mondo nello scorso dicembre, proverà ora ad aggiudicarsi anche la sua prima Champions League, ma questa è una cosa alla quale si penserà solamente nel corso delle prossime settimane.

Per il resto, in questo match, risalteranno moltissime cose. Pensiamo, ad esempio, ad un grande ex della gara come Edin Dzeko, oppure, in via alternativa, ad un calciatore che in realtà avrebbe potuto, anche, essere della ‘Beneamata’ ma che invece, dopo un’avance tentata dai ‘Citizens’ nella scorsa estate, ha deciso di dare il proprio consenso al progetto inglese.

Manchester City-Inter più di una finale: in campo ci sarà anche Akanji, calciatore che fu vicinissimo ai nerazzurri

Bisogna ritornare a poco più di un anno fa per poter rivedere Manuel Akanji, difensore diventato in tutti questi ultimi mesi un vero e proprio punto di forza del Manchester City, essere accostato all’Inter.

E’ stato, infatti, nel corso della passata estate che il centrale svizzero è stato vicinissimo ai nerazzurri: società che decise, però, di non affondare immediatamente il colpo e di prendersi un bel po’ di tempo sulla questione.

Era, non a caso, proprio il classe ’95 il prescelto dall’Inter per il dopo Skriniar in seguito a quella mancata chiusura per Bremer, accasatosi poi alla Juventus. In quell’epoca, Akanji poteva essere rilevato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, visto e considerato quel contratto col Bourssia Dortmund in scadenza nel 2023 che, di fatto, non ha mai e poi mai avuto intenzione di rinnovare (e così è stato alla fine).

Nonostante la cifra del tutto ragionevole per provare ad accaparrarsi il difensore, l’Inter – in quei tempi – non aveva ancora la possibilità di permettersi di sborsare fuori quei 15 milioni di euro ed è per questo che, da quel momento in poi, ha incominciato a ragionare su un suo ingaggio a zero nell’estate che a breve prenderà il via. Come non detto però.

Ad approfittarne è stato poi il Manchester City, sodalizio che lo ha rilevato dai tedeschi per appena 18 milioni di euro, coi due club che si troveranno ora a tu per tu nell’attesissima finale di Champions League del prossimo 10 giugno che si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium’ di Istanbul.