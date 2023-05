Clamoroso Inter-Lazio: scambio ‘due per uno’

Come si comporterà l’Inter con Acerbi? Secondo Il Messaggero, fra Inter e Lazio potrebbe essere portata avanti l’idea di uno scambio due per uno

L’idea potrebbe essere quella di prendere Acerbi e Lazzari in cambio di un giovane molto promettente e ammirato da Maurizio Sarri. L’estate scorsa Francesco Acerbi si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio all’Inter, e ora i nerazzurri proveranno a discutere con Lotito per completare il trasferimento del difensore.

Beppe Marotta non è intenzionato a versare i 4 milioni pretesi dal club biancoceleste per il centrale di difesa: sembrano troppi, sia per l’età del giocatore (trentacinque anni compiuti a febbraio) che per la situazione contingente.

Acerbi ha rotto con la Lazio e non ha nessuna intenzione di rientrare. Ma durante il suo anno a Milano il giocatore si è rivalutato, e ora Claudio Lotito potrebbe fare la voce grossa. Da qui l’idea di uno scambio, formula due per uno.

La suggestione è riferita da Il Messaggero, che parla di un possibile interessamento dell’Inter (cioè di Simone Inzaghi) per il ventinovenne Manuel Lazzari, visto come buon laterale capace di saltare l’uomo.

Dunque l’Inter potrebbe provare a chiedere i cartellini di Acerbi e Lazzari cedendo alla Lazio il giovane Giovanni Fabbian, che ha stupito in Serie B con la maglia della Reggina. Ma questo scambio due per uno è davvero possibile? E, soprattutto, sarebbe conveniente per l’Inter?

Un due per uno con la Lazio: le vere intenzioni dell’Inter

L’Inter era alla ricerca di un laterale destro nel momento in cui sembrava obbligatorio cedere un titolare per risolvere i problemi di bilancio. Ora quell’esigenza non c’è più, quindi il nome più chiacchierato per una cessione, cioè Denzel Dumfries, non è più un uscente sicuro. L’Inter se ne priverebbe solo di fronte a offerte congrue. L’olandese, nelle ultime prestazioni, ha fatto vedere cose buone, d’altronde.

Su di lui ci sono ancora un po’ di squadre di Premier. Ma Ausilio e Marotta non sono disposti a cederlo con sconto. In ogni caso, il nome forte per sostituire Dumfries resta Buchanan: l’Inter è intenzionata a investire solo per un profilo giovane. E Lazzari così giovane non lo è. In più Lotito non lo regalerebbe per un giovane insieme ad Acerbi, nonostante la volontà del suo allenatore, che è molto attratto dalla possibilità di portare Fabbian in biancoceleste.

Sul giovane centrocampista tesserato dall’Inter si è acceso l’interesse di molte squadre. Fabbian è seguito anche dal Napoli e dal Chelsea. Il ragazzino ha personalità, ottime doti tecniche e versatilità. Sa giocare da interno, da regista ed è bravissimo nel box to box. L’Inter lo valuta almeno 15 milioni.

Lazzari nel mirino di Inzaghi

Comunque, secondo Il Messaggero, Inzaghi farà di tutto per trattenere Acerbi a Milano. E intanto avrebbe messo nel mirino anche Lazzari, come possibile rinforzo a tutta fascia perfetto per il suo 3-5-2. Da qui la suggestione di uno scambio due per uno, con Acerbi e Lazzari in nerazzurro e Fabbian alla Lazio.

Non sembra così verosimile che l’Inter accetti un simile affare. Avendo un diritto di riscatto da 4 milioni per Acerbi, il club nerazzurro proverà ad accordarsi con la Lazio per il cartellino del difensore classe ’88, magari spendendo la metà. L’obiettivo dichiarato di Inzaghi è di ripartire da lui al centro della retroguardia interista. Il difensore ha disputato un grande campionato. Da incognita sgradita si è trasformato in una certezza per Inzaghi.

Furono tanti in estate i giudizi negativi e i messaggi anche offensivi rivolti a Francesco Acerbi non appena il centrale ex Lazio fu accostato all’Inter, soprattutto dopo quanto era successo nella sua ultima sfida in biancoceleste contro il Milan. Il difensore ha zittito tutti, e ora è un idolo per i tifosi.