Dalla Juve all’Inter: affare chiuso a 30 milioni

A fine stagione potrebbe consumarsi la separazione ufficiale tra calciatore e club. I nerazzurri stanno continuando a sondare attentamente il terreno, svelati tutti i possibili scenari

Nel corso della prossima estate, l’Inter, così come il resto delle altre società europee, Juventus inclusa, attuerà una vera e propria rivoluzione sul mercato e questo è un discorso che riguarda sia il fronte delle entrate che delle uscite.

Pur dovendo mettere in atto tutta una serie di movimenti sul piano delle uscite, infatti, sia i nerazzurri che la ‘Vecchia Signora’ hanno già, come si suol dire, ‘il dente avvelenato’ ed è per questo che sono pronti a tenere sotto osservazione numerosissimi profili. Se c’è un reparto, che in entrambi i casi, subirà diverse variazioni, quello è sicuramente il centrocampo.

Con ogni probabilità, infatti, pur avendo totalizzato un minutaggio maggiore in queste ultime uscite, la Juventus non eserciterà l’opzione per il riscatto di Leandro Paredes: motivo per cui, da quel momento in poi, l’argentino finirebbe, in quel caso, per tornare immediatamente al Psg. Discorso leggermente diverso, invece, per Zakaria, Arthur e Mckennie, quest’oggi tutti e tre in prestito in Premier League, ma con ognuno di loro che non dovrebbe avere, ugualmente, vita lunga dalle parti della Continassa. In mezzo a tutto ciò, poi, trova inoltre posto – a maggior ragione – la delicata situazione che i bianconeri stanno affrontando dal punto di vista burocratico, con questi ultimi che, come ormai risaputo, rischiano tutta una serie di sanzioni che vanno da una possibile retrocessione in Serie B, fino ad arrivare ad una potenziale esclusione dalle coppe europee.

Sul fronte Inter, invece, non mancano anche lì le sorprese. I nerazzurri diranno addio a breve a Roberto Gagliardini, centrocampista che nel corso della prossima estate darà i propri saluti alla ‘Beneamata’ a zero. Ma non è affatto finita qui, però, in quanto continua a tenere banco anche la situazione Brozovic, col croato che, salvo clamorosi ed inaspettati ribaltoni, dovrebbe finire anche lui per fare le valigie.

Nel frattempo, quindi, è proprio per tutta questa serie di motivi che sia l’intera dirigenza del ‘Biscione’, che quella zebrata, potrebbero anche finire per cogliere immediatamente la palla al balzo approfittando di una situazione che, quest’oggi, resta alquanto delicata e del tutto da approfondire ulteriormente. C’è, infatti, un altro calciatore – che in passato ha inoltre militato a lungo nel nostro campionato – che a fine stagione potrebbe finire per dire addio al proprio club…Ed il suo nome, possiamo dirlo, è alquanto allettante.

Calciomercato, De Paul può dire addio all’Atletico Madrid a fine stagione: Inter e Juve restano lì sullo sfondo

Nel corso della prossima estate, Rodrigo De Paul potrebbe finire per dire addio all’Atletico Madrid dopo due sole stagioni trascorse in Spagna complice, inoltre, il feeling tutt’altro che brillante instaurato assieme al tecnico Diego Simeone, mai stato dei migliori, aggiungeremmo.

Pur partendo spesso e volentieri dal 1′, infatti, il centrocampista argentino non è mai e poi mai stato visto dal ‘Cholo’ come un vero e proprio punto cardine del proprio undici titolare. E’ vero, tra i due, le cose sono leggermente migliorate in questi ultimi mesi, ma ciò non esclude minimamente il fatto che il classe ’94 non possa finire per fare le valigie a fine stagione.

I suoi agenti sono, non a caso, già al lavoro per far sì che si arrivi a trovare la miglior soluzione possibile per De Paul: con quest’ultimo che, tra le tante ipotesi, non disdegnerebbe minimamente un suo rientro in Italia. In tal senso, occhio perché i suoi intermediari potrebbero anche finire per proporlo a: Juventus, Milan ma anche Inter.

Come ormai risaputo, del resto, i nerazzurri nutrono sin da sempre particolare stima calcistica nei confronti di De Paul, con l’Atletico Madrid che, però, dal canto proprio, non è disposto a scendere al ribasso dei 30 milioni per la cessione del calciatore in questione: cifra che resta fuori dalla portata dell’Inter: club che, al momento, si trova ben coperta a centrocampo. Ciò che serve alla squadra di Inzaghi è, infatti, un sostituto di Gagliardini. Oltre al solo Musah, c’è anche l’ipotesi Fabbian pronto a poter raccogliere l’eredità dell’ex Atalanta e che, non a caso, verrà osservato un po’ più da vicino nel prossimo ritiro estivo.