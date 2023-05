L’erede di Skriniar per Dumfries: scambio alla pari

In casa Inter continua la caccia al successore dello slovacco. Occhio ad una potenziale offerta in arrivo dalla Spagna. Si può pensare all’affare tramite contropartite con l’inserimento dell’ex Psv

Più trascorrono i giorni e più si fa sempre, maggiormente, viva e concreta la necessità da parte dell’Inter di dover ingaggiare, quanto prima, l’ideale e perfetto erede di Milan Skriniar: difensore che, come ormai risaputo, negli scorci finali del prossimo giugno farà le valigie da Milano per poter accasarsi, a quel punto, a titolo prettamente gratuito al Psg.

Sarà, infatti, nel corso della prossima estate che lo slovacco prenderà un aereo con destinazione Parigi per poter approdare alla corte di Al-Khelaifi, quest’oggi patron, proprio, del Psg, club dal quale andrà ben presto a beneficiare di uno stipendio tra i 9 e i 10 milioni di euro stagione. Nel frattempo, eccezion fatta per l’Inter, un altro club che continua, anche lui, così come i nerazzurri, la caccia ad una nuova pedina difensiva – in questo caso trattasi di un laterale di destra – è proprio il Barcellona, società che è, per l’appunto, alla ricerca di un terzino destro.

Da tempo, a onor del vero, i ‘blaugrana’ stanno monitorando attentamente tutta una serie di profili e, non a caso, già negli scorsi mesi, era sorto fuori anche il nome di Denzel Dumfries come potenziale rinforzo per l’out di destra. Sul tavolo dei catalani era, infatti, recentemente spuntata fuori anche la candidatura dell’ex Psv ed ecco che, a distanza di un po’ di tempo, l’intera dirigenza ‘balugrana’ potrebbe, anche, tornare a fare un pensierino nei confronti del laterale olandese, quest’oggi in uscita dall’Inter. Ecco come.

Calciomercato Inter, occhio all’idea di scambio Dumfries-Eric Garcia: la situazione

Per via del fatto che il solo Sergi Roberto, in scadenza nel 2024 peraltro, non convince pienamente lì sulla destra, e che il Barcellona sta infatti adattando Kounde – col francese ha il ruolo di centrale difensivo nel proprio DNA – da terzino di destra, gli stessi ‘blaugrana’ stanno, infatti, continuando la propria caccia ad un laterale di piede destro.

Come già accennato, un nome che è sorto fuori recentemente è quello di Denzel Dumfries, profilo che potrebbe venir, da punto e accapo, offerto nuovamente al Barcellona. A loro malgrado però, e qui ci stiamo riferendo sul fronte ‘blaugrana’, l’Inter continua a non voler scendere al ribasso dei 35-40 milioni di euro per l’ex Psv, cifra che i catalani non possono certamente permettersi data la loro precaria situazione economica.

E’ proprio a questo punto, infatti, che l’intera dirigenza spagnola – consapevole del fatto che i nerazzurri difficilmente accetterebbero questa presunta offerta di mercato – potrebbe anche pensare di riporre sul tavolo della ‘Beneamata’ una bozza di scambio Dumfies-Eric Garcia, viste e considerate le esigenze difensive della squadra di Simone Inzaghi, con quest’ultimo che necessita, non a caso, di scoprire ancora quello che sarà il futuro erede, prettamente destrorso, di Milan Skriniar. Da escludere un potenziale si da parte dell’intera dirigenza del ‘Biscione’, però, in merito a questo eventuale ed ipotetico affare.