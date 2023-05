Dal Psg all’Inter: erede da 20 milioni di euro

Per il dopo Skriniar può rispuntare da punto e accapo il nome di un ex parigino. L’idea è allettante e a poter cavalcare la seguente onda possono essere proprio gli agenti del diretto interessato

L’Inter resta ancora a caccia dell’ideale erede di Milan Skriniar, colui che nel corso della prossima estate darà il proprio addio a Milano per poter accasarsi a parametro zero al Psg, ammesso e concesso che, al termine di tutti i controlli medici effettuati da parte dello staff medico-sanitario parigini nei confronti del calciatore in questione, lo slovacco arrivi a dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

Sarà, infatti, da quel momento in poi che, una volta superati tutti i test medici, il classe ’95 diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Psg, club dal quale andrà a beneficiare, con ogni probabilità, di uno stipendio che si aggirerà tra i 9 e i 10 milioni di euro a stagione. La sua partenza, non a caso, priverà l’Inter non soltanto di un loro elemento, reputato fino a poco tempo fa, indispensabile per la squadra di Simone Inzaghi, ma che andrà a danneggiare, a maggior ragione, i nerazzurri anche sotto l’aspetto economico, per via della sua partenza a titolo prettamente gratuito e che, di fatto, non consentirà alla ‘Beneamata’ di guadagnare alcuna cifra dalla sua cessione.

E’ proprio per tutta questa serie di ragioni che l’Inter si trova ora, insomma, a dover continuare la propria caccia ad un nuovo difensore centrale. Di nomi ne sono stati fatti parecchi, forse anche fin troppi, fino a questo momento…Ma ecco che, tra le tante ipotesi, il potenziale erede dello slovacco potrebbe anche giungere direttamente dalla Premier League. Trattasi, tra le tante cose, di un ex Psg.

Calciomercato, occhio al ritorno di fiamma tra Kehrer e l’Inter: l’assist possono tenderlo direttamente i suoi agenti

Quello di Thilo Kehrer, ex difensore del Psg e quest’oggi in forza al West Ham, è un nome che potrebbe tornare nuovamente in corsa per l’Inter come potenziale erede di Skriniar.